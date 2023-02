Anitta, Grammy e eleições - a imbecilidade e as bolhas

fonte DALL-E Foto: Estadão

As tecnologias permitem que os seres humanos aumentem o alcance de suas ações: fazemos as coisas mais rapidamente, com mais força, mais intensidade. Isso nunca fica tão claro como quando os imbecis usam as redes sociais: eles conseguem elevar a estupidez a níveis que seriam inatingíveis sem o auxílio dessa tecnologia.

Quando a cantora de jazz Samara Joy ganhou o prêmio Grammy de melhor artista revelação, naturalmente fez uma postagem nas redes sociais comemorando o fato. Não demorou muito para que a imbecilidade se manifestasse em toda sua tecnologicamente amplificada força, e uma horda de fãs da cantora Anitta, decepcionados com o resultado, invadissem o post da vencedora com ofensas dos mais variados quilates. Destilaram ódio. Acusaram-na de roubo. E algumas acrescentaram ironia à revolta, dizendo que a resposta viria em 72 horas, ou que "agora é na frente dos quarteis", em referência aos indignados com a derrota de Bolsonaro nas eleições.

E como toda boa piada, elas me levaram a refletir.

O principal componente da raiva é a sensação de injustiça: algo que para nós deveria necessariamente ser de uma forma não acontece como esperávamos, levando a uma percepção de que houve um erro que precisa ser corrigido, acompanhado de uma grande sensação de desconforto. (Note que isso não acontece quando contemplamos a possibilidade de resultados alternativos: se torcemos por um resultado mas sabemos que ele não é garantido, ficamos tristes quando a coisa não sai como gostaríamos, mas não com raiva).

As piadas aproximando as reações pela derrota de Anitta às pela de Bolsonaro nos lembram que a raiz da indignação em ambos os casos é a mesma: pessoas que tinham certeza absoluta de um resultado, para elas inevitável, ao serem confrontadas com uma realidade que nega sua convicção enchem-se de raiva do que lhes parece uma injustiça, um erro, um descompasso entre o que é e o que deveria ser.

E de onde vem essa certeza absoluta? Da imersão total em seus próprios grupos. Tais pessoas acham que suas bolhas são uma representação fiel do mundo, que a realidade nada mais é do que uma extensão de seus grupos de whatsapp. Os anitters dizendo que a Samara Joy nem é famosa, nem tem seguidor, que o prêmio era da Anitta, soa muito parecido com quem diz que os resultados das urnas não batem com o datapovo, que não conhece ninguém que votou no Lula, que o vencedor foi o Bolsonaro. Tudo o que suas mentes alcançam está dentro de suas bolhas, e o que escapa a esse círculo restrito (mesmo que grande), lhes é incompreensível ou inadmissível.

A culpa não é (só) das redes sociais. Não sei se elas são capazes de transformar alguém num imbecil. Mas fato é que turbinados com essa tecnologia, eles conseguem ser muito, mas muito mais imbecis.