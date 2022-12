As outras tribos

A conexão humana é um dos fatores mais importantes para a nossa existência. A sensação de que não estamos isolados, por conta própria, à mercê do caos e do acaso, é um antídoto contra o desespero. Ainda que a vida seja um absurdo, bem, pelo menos não estou sozinho.

Um dos motivos para termos aversão à solidão e ao isolamento provavelmente tem um componente evolutivo. Imagine nossos antepassados vagando pelas selvas atrás de alimento e fugindo de ameaças.

A vantagem humana era estarmos juntos, nos protegendo mutuamente, nos ajudando na caça, na proteção, aumentando as chances de sobrevivência e reprodução. Quanto mais vontade de se conectar um homem das cavernas tivesse, mais chance tinha de viver para deixar descendentes. Era mais provável que os indivíduos indiferentes à importância dessa ligação ficassem pelo caminho.

Não só por esses aspectos emocionais e reprodutivos a criação de bandos trazia vantagem. Grupamentos maiores promovem mais interações entre ideias, percepções, interpretações da realidade; além do que, quanto mais gente na tribo, maior a chance de haver aqueles com habilidades acima da média.

Com isso os grupos grandes se saem melhor na solução de problemas e descobrem mais soluções criativas, são mais inovadores.

Nem tudo é vantagem, no entanto. Existe um efeito colateral em nossa sede por conexão que pode também ser bastante prejudicial.

O futebol – e em especial a Copa do Mundo – ajuda a ilustrar bem do que estou falando. Quando a seleção brasileira entra em campo surge entre os torcedores uma espécie de conexão automática: somos todos da mesma tribo, estamos do mesmo lado, queremos a mesma coisa. E temos os mesmos adversários.

Seleção Brasileira, comemora gol durante a partida contra a Suíça - Foto: THANASSIS STAVRAKIS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Instintivamente, no exato momento em que nos conectamos num grupo temos a tendência a excluir os que ficaram de fora. As rixas locais minguam nesses momentos por isso: corintianos não brigam com palmeirenses, paulistas fazem as pazes com cariocas, tudo porque na Copa do Mundo somos todos brasileiros. Basta acabar a competição para sairmos desse grande bando; voltando às tribos originais, retornam as rivalidades anteriores.

Fazer parte de um grupo maior do que nós mesmos, ter pessoas com quem possamos contar, com as quais nos importamos, faz de fato muita diferença na prática – vivemos mais tempo, mais saudáveis e mais felizes do que quando estamos isolados.

Dá para entender por que é tão importante olharmos de lado para ver se não ficou ninguém de fora quando nos sentimos assim conectados: porque incluir os excluídos é um dos atos mais generosos e humanos que podemos ter.

*É PROFESSOR COLABORADOR DO DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP E AUTOR DO LIVRO ‘RIR É PRECISO’