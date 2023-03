Boxe ou baile -- Freud e C. S. Lewis dançariam ou lutariam?

Crédito: João Caldas/Divulgação

Qual é a parte mais importante de um debate? A maioria de nós acha que são as respostas, já que elas refletem a opinião dos debatedores sobre as questões em pauta. Poucas vezes nos lembramos da extrema relevância de outros aspectos que podem ser tão ou mais reveladores: as perguntas e as dúvidas.

Se usarmos a analogia de uma luta de boxe, cada argumento apresentado poderia ser visto como um soco desferido no oponente. Qual a reação ele gera no outro lutador? Defender-se, fechar a guarda e assim que possível bater de volta - de preferência com mais força. Isso funciona no boxe, quando se almeja nocautear o adversário, e pode funcionar num debate em que o único objetivo seja ganhar, significando derrubar o oponente, calá-lo, desacreditá-lo.

Quando desejamos ampliar nosso conhecimento, nos aproximarmos da verdade, aprimorar nossas opiniões, contudo, impor nosso ponto de vista à força é uma péssima estratégia. Essa outra forma de debater encontra uma analogia muito melhor na dança: as perguntas funcionam como a condução do bailado, que só funcionará se o par aceitar a direção no primeiro momento, mesmo se for para em seguida assumir a condução com outras perguntas.

Na peça A última sessão de Freud, que está novamente em cartaz em São Paulo após rodar a estrada atraindo milhares de espectadores, vemos dois gigantes do pensamento ocidental - o pai da psicanálise e o escritor C. S. Lewis - entrarem num debate intenso sobre a existência de Deus. Embora pesos-pesados em suas áreas - Freud representa o ateísmo empunhando a psicanálise, e Lewis defende a existência de Deus esgrimindo o cristianismo - eles não transformam o debate em briga, e bailam ao longo da peça, envolvendo a plateia num debate em que o interesse de cada um parece ser muito mais submeter a um duro teste suas próprias ideias do que propriamente convencer seu interlocutor.

Os dois nunca se encontraram de fato, mas o autor, Mark St. Germain, inspirou-se num livro do psiquiatra de Harvard Armand Nicholi Jr, em que os argumentos dos ambos sobre diversos assuntos (entre eles a existência de Deus) são apresentados lado a lado, incluindo suas próprias dúvidas. Por conta disso o texto, mesmo que pontuado por cutucões e eventuais exaltações, não se foca apenas nas respostas que dão um ao outro, mas enfatiza também as perguntas que se fazem e suas próprias hesitações. A expectativa de vermos lutadores em lados opostos do ringue se enfrentarem até a morte se transforma na contemplação da possibilidade de opiniões opostas não apenas conviverem, mas se aperfeiçoarem ao interagir com o dissenso.

Muito mais do que sair convencidos se Deus existe ou não, saímos esperançosos ao vislumbrarmos a possibilidade do diálogo entre opostos, o que é um bálsamo em tempos nos quais os oponentes são vistos como inimigos a serem eliminados.

Continua após a publicidade

***

A última sessão de Freud

Com Odilon Wagner e Cláudio Fontana. Direção: Elias Andreato.

Data: 20/01 à 30/04

Sexta e Sábado às 20:00. Domingo às 19h.

Local: Teatro Bravos