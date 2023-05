Cartas de gratidão - Obrigado Gisela Heymann

foto: arquivo pessoal

Cara Gisela Heymann,

Você não me conhece (essas cartas de agradecimento são sempre dirigidas para pessoas com quem não tenho contato, senão o certo seria marcar um almoço ou no mínimo telefonar para agradecer) e eu confesso que até há alguns dias também não a conhecia. Não de nome, digo, mas descobri que havia aprendido muitas coisas com você. Isso já seria motivo bastante para agradecer, mas não é a razão pela qual escrevo.

Estive recentemente numa viagem inesquecível pelas cavernas do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira (PETAR), além da famosa Caverna do Diabo, no Parque Estadual da Caverna do Diabo. Era uma viagem que há muitos anos eu queria fazer - alimentei a expectativa por anos a fio, mas nunca me decidia a por o plano em prática. Até que finalmente embarquei com a família, agora que meus filhos estão um pouco maiores, e nos aventuramos cavernas adentro.

Faltam palavras para descrever a experiência. Entrar numa caverna é de alguma forma como conhecer um planeta alienígena - somos expostos a uma realidade totalmente alheia às nossas vivências habituais. As paisagens, os sons, as formações rochosas, lagos e rios. É assombroso - um misto de reverência, espanto e deslumbre nos invadem quando exploramos as entranhas da terra.

Precisava te agradecer. Porque o desejo de fazer essa viagem foi despertado em mim 35 anos atrás, lendo uma reportagem que você escreveu para a revista Superinteressante, na edição de dezembro de 1988. Achei na internet a matéria - por isso sei a data tão precisamente, e foi quando soube ser você a jornalista responsável. Essa revista foi tão importante para mim que já rendeu até outras cartas de gratidão aqui para o Almyr Gajardoni e para o Professor Luiz Barco; e agora, resgatando a matéria "Aventura nas trevas", descobri que você escreveu várias e várias reportagens que me apresentaram não só a espeleologia, mas a cirurgia intrauterina, a Coco Chanel, as anãs marrons, até as ilhas de calor urbanas (que me ajudou numa prova do vestibular da Fuvest, veja só). Não é exagerado dizer que você me influenciou a também ser um divulgador de ciência.

Mas estou divagando. Queria mesmo dizer obrigado por tanto tempo atrás ter plantado em mim a semente do desejo de conhecer as cavernas. Demorou três décadas e meia, mas essa semente cresceu e finalmente me proporcionou uma das experiências mais deslumbrantes que já tive. Se não fosse por você muito provavelmente eu nunca teria me dado ao trabalho de visitar esse espantoso lado do nosso planeta. De coração, muito obrigado.

Um grande abraço,

Daniel