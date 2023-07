Cérebro parece mais um relógio, um computador ou com a internet?

Você com certeza já ouviu alguém dizer que o cérebro funciona como um computador. Tem algum sentido – de fato ele recebe informações que processa e transforma em respostas, sejam comportamentos observáveis ou mesmo novos pensamentos que podem se tornar novos inputs e assim por diante.

É claro que essa é uma metáfora limitada, apesar de inicialmente ter seu apelo. Não é só o fato de o cérebro ser orgânico e vivo, mas principalmente o fato de ser ativo. Enquanto os computadores precisam ser alimentados com dados, reagindo ao que recebem, o cérebro é criativo. Ele mesmo constrói o mundo que enxerga – o que eu vejo, como vejo, não é o mesmo que outro vê, pois nossas ideias sobre o mundo influenciam diretamente em como recebemos os inputs. E mais: essas mesmas ideias podem mudar por nossa exclusiva vontade. O cérebro é capaz de configurar a si mesmo, por assim dizer.

Já a metáfora do cérebro como relógio provavelmente você nunca ouviu – é muito jovem para isso – mas ela fez sucesso nos séculos 18 e 19. Depois que o inventor Jacques de Vaucanson impressionou a França com seu pato mecânico, que parecia ser capaz de comer, digerir e defecar, as pessoas foram tomadas por um entusiasmo pelos autômatos. Cada engrenagem, cada mola, cada eixo, exercendo sua função única, criavam em conjunto maravilhas complexas. O cérebro passou então a ser encarado assim: composto por peças que se encaixavam como num relógio. Desnecessário dizer que é uma figura muito simples para abarcar o funcionamento cerebral.

As tecnologias mais modernas da época são convocadas para a missão espinhosa de elucidar o funcionamento cerebral Foto: Matthew F. Glasser, David C. Van Essen/Handout via REUTERS

Por fim, talvez ainda não tenha ouvido a analogia do cérebro com a internet (ela é mais recente e ainda não virou moda). De fato tem se tornando cada vez mais clara a importância das conexões entre as diversas áreas do cérebro – traçar um mapa dessas interligações e determinar seu funcionamento é, para alguns, a chave para compreendermos esse órgão finalmente. A metáfora óbvia, portanto, seria internet, que com suas possibilidades quase infinitas de interconexões gera um organismo que, se não é vivo, é dinâmico e complexo.

Certamente essa não será a metáfora definitiva. Olhando para a história o padrão que emerge é claro: as tecnologias mais modernas da época são convocadas para a missão espinhosa de elucidar o funcionamento cerebral. Para fazer isso nos focamos em todas as semelhanças entre a tecnologia e o cérebro, encontrando várias similaridades. Mas basta desviarmos um pouco os olhos e encararmos o mundo de diferenças que há entre eles para vermos que, bem, ainda não foi dessa vez. Quem sabe no próximo avanço tecnológico?