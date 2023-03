Como não cobrir um atentado

Imagem de Igor Ovsyannykov : Pixabay

A cobertura dos casos de ataques em escolas está coalhada de erros. E são erros perigosos porque levam a sociedade a tomar decisões equivocadas e ainda incentivam a ocorrência de novos casos.

Eis uma brevíssima lista do que está errado na forma como repercutimos tais casos:

1 - Criar um pânico moral - as manchetes sobre violência nas escolas escondem o fato de que algo só é notícia por ser raro. E quanto mais excepcional for, mais chamativa é a manchete. Ninguém dá notícia de aviões que não caem, como se diz, porque não caírem é a regra. Da mesma forma, em regra a escola é segura - os dados de que dispomos apontam que no Brasil 35 alunos foram mortos em ataques escolares nos últimos 20 anos, enquanto 7.000 crianças e adolescentes morrem por causas violentas todos os anos em outros locais. Estatisticamente é mais seguro estar dentro do que fora da escola.

2 - Apontar causas necessárias e suficientes - embora existam fatores de risco, como bullying, acesso a armas, desestruturação familiar e radicalização dos discursos, precisamos lembrar que fator de risco é diferente de causa. Esses fatores não estão por trás de todos os crimes, e nem todo mundo exposto a esses fatores se torna criminoso. Quando apresentamos fatores de risco como causa damos duas impressões falsas: a de que existem culpados (escola, pais, redes sociais), e a de que existem soluções simples, convicções que mais atrapalham do que ajudam a lidar com o problema.

3 -Mostrar imagens dos autores e seus crimes - já está mais do que comprovado que dar publicidade e notoriedade para o crime e seus autores aumenta o risco de novos casos. Apresentar detalhadamente o ocorrido, esmiuçar a vida dos criminosos, colocar sob holofotes suas motivações, divulgar repetidamente seus nomes, mostrar imagens do crime, tudo isso alimenta a subcultura de violência que exalta esses atos, incentivando outros jovens a seguirem o mesmo caminho. Pessoas em crise atravessando situações análogas são também estimuladas por essa repetição contínua de imagens e fatos.

4 - Apontar soluções sem base em evidências - nos EUA, onde esses crimes ocorrem há mais tempo, várias iniciativas já foram tentadas, como instalar detectores de metais, restringir o acesso à escola e colocar segurança armada no ambiente escolar. Nenhuma dessas três mostrou resultados inequívocos - os estudos apresentam evidências contraditórias, e a eficácia de tais medidas ainda está por ser comprovada.

Não que nada possa ser feito. Quase todos os ataques são precedidos de avisos em redes sociais públicas ou privadamente, e portanto é preciso levá-las a sério. E claro que mesmo não tendo uma relação de causa e efeito, se reduzirmos fatores de risco podemos prevenir casos. Dar atenção aos jovens, oferecer acolhimento, ajudar na estruturação das famílias, restringir acesso a armas, monitorar as redes sociais, tudo isso é importante.

O que não podemos aceitar é que, na corrida pela audiência, coberturas sensacionalistas, pautadas pela exibição de imagens do crime e que dão notoriedade ao criminoso, sigam incentivando os casos que hipocritamente dizem querem prevenir.