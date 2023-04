Medo da guerra e o estresse pós-traumático

O cérebro humano é fascinante. Quando experimentamos algo que facilitou a tarefa de nossos antepassados de perpetuarem seus genes, somos tomados por uma sensação de prazer e pelo desejo de fazer aquilo de novo.

É fácil de entender por quê: os ancestrais que por acaso fossem indiferentes ao sexo ou a uma lauta refeição tinham menos chance de deixar descendentes do que seus contemporâneos que – também por acaso – extraíssem mais prazer de tais comportamentos. Os mais ávidos tinham mais filhos; e estes – não por acaso – herdavam seus gostos.

Essa história é bem detalhada no livro Dopamina: A Molécula do Desejo, do psiquiatra Daniel Z. Lieberman e do escritor Michael E. Long (editora Sextante, 2023), para quem quiser se aprofundar.

O oposto, contudo, também acontece, e com igual intensidade. Quando alguma coisa ameaça nossa sobrevivência, o cérebro marca a situação com tal grau de aversão que pode se tornar desagradável apenas pensar naquilo de novo.

Uma vez inventei de experimentar um charuto cubano e passei tão mal que anos depois só de ver alguém fumando num filme já me embrulhava o estômago.

Atravessar uma experiência violenta, marcada por morte ou ameaça à vida, produz efeito semelhante: tudo o que envolve aquela situação se torna gatilho de reações de fuga ou luta em nosso cérebro.

Também faz bastante sentido: os homens das cavernas que não aprendiam a evitar riscos morriam mais do que os amedrontados, que consideravam tudo perigoso. Exagerar no medo valia a pena. Dependendo do contexto, portanto, pode se tornar bem difícil encontrar sossego depois de passar por uma violência intensa.

Por isso é tão difícil tratar o transtorno de estresse pós-traumático. Nessa condição, os pacientes ficam tão sensíveis a sinais de ameaça – mesmo que só muito sutilmente lembrem a situação original – que é difícil convencer seus cérebros a parar de dar sinais de alarme: apenas cerca de um terço dos pacientes melhora totalmente. A maioria melhora, mas continua com alguns sintomas, tamanha a insistência do cérebro em se proteger.

Imagine agora o impacto devastador de uma guerra, quando a população inteira é exposta ao perigo extremo ao mesmo tempo. Dependendo da região estudada, do tamanho dos ataques, do envolvimento direto na guerra, a taxa de crianças diagnosticadas com transtorno de estresse pós-traumático fica em torno dos 50%.

Pense nisso: metade das crianças com um pavor tão grande que se torna uma doença – e de difícil tratamento. Não sei você, mas eu não preciso de mais nenhum argumento para condenar uma guerra.