A favor dessa interpretação temos o exemplo de outras sociedades de base agrária na qual a opulência era tida em alta conta. É famoso o relato da psiquiatra Anne Becker sobre sua viagem no início da década de 1980 para as Ilhas Fiji, por exemplo. Segundo ela, a comida era central na vida das pessoas; e as refeições lautas, encorajadas. Quando não há garantia da próxima colheita, a tônica é desfrutar ao máximo da atual. A corpulência era ali vista como sinal de prosperidade, culturalmente aceita – e até encorajada.

Becker viu tudo isso mudar com a introdução da televisão. Foi só após meados dos anos 1990 que as transmissões se tornaram regulares na região. Apenas três anos depois ela fez um levantamento e descobriu que 11,3% das meninas já haviam ao menos uma vez provocado vômito para emagrecer, comportamento antes virtualmente ausente na ilha. Em 2007, o número subiria para 45%. O que foi detectado como o início da preocupação com o peso e os primeiros sinais de comer transtornado evoluiu para maior prevalência de transtornos alimentares.