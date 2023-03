Rindo de um mundo cruel

Assisti na semana passada ao seriado O Mundo por Philomena Cunk, na Netflix, e afirmo que havia muito tempo não dava tanta risada. Ri daquele jeito de perder o fôlego, olhos embaçados pelas lágrimas provocadas pelas gargalhadas, tendo de dar pausas para me recuperar e não perder as próximas piadas.

Será que estou exagerando? – pensei. Talvez a série não fosse assim tão engraçada, eu é que estava carente de risos. Resolvi então verificar o site Rotten Tomatoes, que agrega a opinião de críticos profissionais e da audiência, e confirmei minha impressão: o programa alcançou 86% de avaliações positivas do público e nada menos que 100% entre os críticos. Não, eu não havia exagerado. O programa é realmente bom.

Produzido por Charlie Brooker – nome por trás da franquia Black Mirror – trata-se de um pseudodocumentário. Não é exatamente um falso documentário, já que a apresentadora, a atriz Diane Morgan, realmente visita os lugares e entrevista especialistas em diversos assuntos. Ao mesmo tempo não é um documentário real, pois sua intenção não é mostrar a realidade dos fatos ou obter conhecimento com os entrevistados. É simplesmente fazer piada com nosso mundo.

Acho que o segredo por trás da hilaridade é que a produção utiliza praticamente todas as estratégias conhecidas para fazer rir. Ela gabaritaria uma prova sobre teorias do humor.

Em primeiro lugar, trata-se de uma imitação: a própria BBC está por trás da produção, utilizando a mesma estética de seus documentários reais; e as imitações por si só nos fazem rir ao ressaltar o que há de artificial e afetado em suas fontes de inspiração.

Além disso, Morgan encarna uma entrevistadora sem a mínima noção dos fatos, fazendo papel de boba diante dos especialistas; ver suas perguntas estapafúrdias é como assistir a alguém se esborrachando num vídeo caseiro.

E, por fim, o roteiro inteligente nos conduz por viradas inesperadas ao contar a história do mundo, forçando-nos a assumir perspectivas inusitadas para temas totalmente sérios. Escravidão, ameaça nuclear, desigualdade social, intolerância religiosa, fanatismo – somos confrontados com a estupidez por trás disso tudo e acabamos rindo (um pouco de nervoso) ao embarcarmos no alívio cômico para o absurdo do mundo que construímos.

O objetivo não é tripudiar do sofrimento. Ao contrário, a série aponta coisas que precisam mudar. Se com Black Mirror Charlie Brooker já havia lançado luz sobre muito do que está distorcido na sociedade, agora o faz novamente, mas dessa vez em chave cômica, com um distanciamento que nos leva a rir de nós mesmos. O que já é um grande abrir de olhos.