Saída para crises existenciais -- Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a dor da angústia e o alívio do afeto

O multiverso está na moda. Ela já aparecia na ficção científica há décadas, importado da física teórica, mas agora virou pop. O Homem-Aranha conheceu as múltiplas possibilidades de ser uma aranha humana no Aranhaverso; o Dr. Estranho quase se perdeu no multiverso da loucura; o Spock conheceu um duplo seu vindo de outra linha do tempo. Mas em nenhum plano da realidade eu imaginaria o multiverso ganhando o Oscar.

Tudo em todo lugar ao mesmo tempo, vencedor do Oscar 2023 de melhor filme, direção, roteiro original, atriz principal, atriz e ator coadjuvantes, leva o multiverso para as massas. Evelyn é uma imigrante chinesa morando nos EUA que descobre ser a única capaz de deter uma super-vilã cujas ações ameaçam destruir a existência. Ao longo da história descobrimos - olha o spoiler de leve - que essa vilã é Joy, sua filha, cuja habilidade de explorar realidades paralelas foi levada ao limite; nesse processo ela consegue contemplar o absoluto, e com isso as coisas perdem o sentido para ela. Apenas sua mãe será capaz de conter essa ameaça.

Narrado com velocidade difícil de acompanhar, misturando fragmentos de múltiplos universos de maneira quase aleatória numa sucessão de cenas mais ou menos relacionadas, o filme traz um gosto de rolagem de tela de Tik Tok ou de Reels. Mas tal barafunda carrega uma mensagem intencional, cujo apelo universal ajuda a explicar seu sucesso.

Quando Joy se dá conta da multiplicidade de possibilidades para sua própria existência, com interesses, habilidades, formatos e cores misturados em combinações infinitas, entra numa crise existencial. É tomada por uma angústia ao perceber que não tem uma essência única que esteja em todas as suas versões - e tal absurdo com que se depara lhe parece desesperador. É um desespero compreensível: ela sente sua identidade desmoronar ao se dar conta que estava firmada em características que poderiam nem sequer existir. Quem é ela, afinal?

Trata-se da questão por excelência do Existencialismo, escola filosófica que trata dos dilemas que enfrentamos ao notarmos a falta de sentido do mundo. Muitos passamos por crises existenciais na adolescência, quando o desenvolvimento do pensamento abstrato nos leva a questionar as razões e propósitos de tudo. No filme isso acontece metaforicamente quando Joy descobre no multiverso que tudo é contingente; a angústia existencialista a assola como a quem descobre que a vida não tem sentido por si só.

Mas a crise existencial tem solução. E a sua virá de fato por sua mãe. Ao contrário do que imaginamos inicialmente, ela salvará o dia não por ter mais habilidades ou superpoderes mais desenvolvidos, mas por ajudar a filha a recuperar o sentido mesmo em meio a esse caos. Talvez a vida seja isso mesmo, um amontoado de momentos aleatórios e absurdos, mas se valorizarmos ao máximo os pequenos momentos significativos com os quais somos brindados de quando em vez, a vida pode fazer sentido. E muito. Ninguém melhor que a mãe para resgatar sua filha de uma crise existencial por meio do afeto.

Com sua linguagem jovem e veloz Tudo em todo lugar ao mesmo tempo nos lembra que as coisas são o que são, mas que seu sentido sempre podemos achar. Uma mensagem importante em qualquer realidade em que nos encontremos.