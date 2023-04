Você não precisa ser judeu ou cristão para aproveitar a Páscoa além dos ovos de chocolate

Recentemente, fui a um Bar Mitzvah pela primeira vez. É a celebração do momento em que um jovem, convidado a participar da leitura da Torá diante da comunidade pela primeira vez, se torna responsável por seus atos – e, na tradição judaica, obrigado a cumprir os mandamentos.

A bela cerimônia na sinagoga me fez refletir sobre como a religião pode ser importante para nós.

Sim, sim, eu sei que ela pode ser muito ruim também. Mas quando isso acontece a culpa costuma ser muito mais dos religiosos do que das religiões.

O problema da religião é o religioso. O discurso de autoridade, afinal, pode ser usado para subjugar vontades, controlar desejos, determinar comportamentos, garantindo prestígio de uns à custa da liberdade de outros. (Claro que essa não é uma questão apenas das religiões; costuma acontecer nos contextos em que uma hierarquia é imposta – ou suposta.)

Feita essa ressalva, de fato o ser humano aufere muitos benefícios com os rituais que reforçam atitudes positivas. O ritual por si só tem uma grande potência – a repetição de gestos, palavras ou comportamentos, ciclicamente (toda manhã, todo mês, todo ano, a depender do rito), contribui para estruturar em nossa mente a passagem do tempo.

Ritos funcionam como modificadores de nossos estados emocionais, marcando inícios de processos comportamentais – pense nas abluções matinais que despertam para o dia – ou seus finais – como nas orações antes de dormir ou nas cerimônias fúnebres que auxiliam na sensação de fechamento.

O conteúdo do que está sendo repetido também não é por acaso. Todas as religiões que sobreviveram ao teste do tempo e permaneceram conosco trazem valores fundamentais que não pereceram ao longo dos séculos.

Continua após a publicidade

Observadas em sua essência mais crua, os valores centrais das religiões dificilmente encontram adversários sérios Foto: Freepik

A importância do outro. A busca do bem. O alívio do sofrimento. A redução da dor. Observadas em sua essência mais crua, os valores centrais das religiões dificilmente encontram adversários sérios.

Pensando assim, você não precisa ser judeu nem cristão para aproveitar a Páscoa além dos ovos de chocolate. Seja na celebração da ressurreição de Cristo ou da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, os ritos pascais nos lembram de que a angústia e o desespero são partes tão inerentes à experiência humana como o alívio e a esperança.

Mais do que oferecer uma visão edulcorada da vida em que tudo dá certo, somos chamados a ritualisticamente participar de sofrimentos e celebrar redenções.

Não é necessário ser um crente para compreender – nem para receber – os benefícios desse convite a abandonar a ingenuidade sem abandonar a esperança.

Então, boa Páscoa!