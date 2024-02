Dengue: Peru decreta emergência, e Argentina vê avanço explosivo dos casos

Países sul-americanos que fazem divisa com o Brasil também estão preocupados com o avanço da dengue no início deste ano. O Peru chegou a decretar emergência nesta segunda-feira, 26, e a Argentina vê um crescimento explosivo de casos em comparação ao mesmo período do ano passado.

PUBLICIDADE O governo peruano decretou emergência sanitária em 20 das suas 25 regiões pelo período de 90 dias devido ao aumento de casos. De acordo com o Ministro da Saúde, César Vásquez Sánchez, isso vai facilitar transferir mais orçamento a essas localidades para enfrentar a crise. Segundo ele, até a segunda-feira, 26, foram notificados 31.364 casos prováveis, dos quais 17.965 já foram confirmados, e houve 32 mortes. A maioria dos casos foi registrado no Norte do país andino, onde hospitais estão sobrecarregados.

“Como a Organização Mundial da Saúde já havia anunciado, 2024 seria um ano catastrófico para a América Latina em termos de dengue. A onda de calor incomum e a ausência de inverno geraram um cenário perfeito para a propagação da dengue”, disse.

O Peru teve em 2023 o pior registro de vítimas de dengue em quatro décadas, quando a doença matou 445 pessoas e infectou mais de 270 mil.

Membro de brigada de saúde fumiga rua contra a dengue em Lima, no Peru Foto: CRIS BOURONCLE/AFP

Argentina

Nas primeiras sete semanas deste ano, foram notificados 40.137 casos de dengue na Argentina. O número é 2.546% superior ao notificado para o mesmo período em 2023, quando foram registrados 1.517 casos, de acordo com o último boletim epidemiológico argentino.

Entre final de julho de 2023 e fevereiro de 2024, foram registrados 38 óbitos por dengue no país, dos quais 28 ocorreram em 2024./COM AGÊNCIA BRASIL E AFP