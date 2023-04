Chat GPT, Papa e o espectro humano

Dia 2 de abril, domingo, é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Autismo. Um dos temas para a data que pipocaram pelo Brasil foi “Mais informação, menos preconceito”. Um foco importante quando temos mais dados sobre o assunto, e, ao mesmo tempo, desinformação rolando solta – com a chance de a informação incorreta ser impulsionada também por imagens e textos criados por inteligências artificiais como a do ChatGPT, ou como a imagem do papa Francisco vestido com casaco de gomos (chamado casaco puffer), que enganou muita gente antes de descobrirmos que era fake.

Este ano, prefeituras como as de Cajamar (SP) e Caruaru (PE) promovem encontros e programações, indicando que mais governantes entendem que saúde mental é uma questão de saúde pública. No Parque do Povo, na capital paulista, durante todo o mês de abril, as sessões de cinema das quintas-feiras terão programação temática, com a exibição de Rain Man, Forrest Gump, Gilbert Grape – Aprendiz de Sonhador e Tudo o Que Eu Quero.

Na iniciativa privada, a rede Cine Araújo, com salas em diversos Estados, promove neste dia 2 sessões especiais com adaptações de luz, som e espaço para abarcar a hipersensibilidade do espectro. Esse tipo de sessão já ocorre mensalmente em algumas cidades.

Há o lançamento de linhas de produtos desenvolvidas por mães atípicas que tentam, através de sua experiência, auxiliar outras mulheres. Até clínicas multidisciplinares voltadas para o tratamento e suporte de indivíduos já começam a aparecer aqui e ali.

Podcasts, vlogs, revistas, sites, influenciadores, manuais anticapacitistas. Um ecossistema completo que não deve ser restrito a quem está, tem um filho ou um amigo no espectro. Para que inclusão, respeito e integração aconteçam, a gente precisa de todo mundo junto. Por isso, amigo leitor, peço que se alguém próximo soltar a frase de que “vivemos uma epidemia de autismo”, você o corrija delicadamente, lembrando que não existe epidemia para o que não é doença. Autismo é outro modo de assimilar o mundo.

No século 21, o estranho hábito de achar muita coisa e afirmar sem ter certeza é comum. Acreditar no julgamento apenas porque ele o satisfaz é o tal viés cognitivo, o mesmo mecanismo da mente que fez muitos acreditarem que o papa estava com o tal casaco. É ele que permite que mães caiam em ciladas pseudomédicas que prometem curas que não existem. Na terapia, eu falava sobre pensamento, julgamento, sobre como entender quando estou inferindo algo, coisa que me assombra por conta da baixa percepção das ocultas regras sociais.

Dona Terapeuta disse que não perceber a linha do que acontece e do que é a sua mente julgando é comum em todo espectro da humanidade. Um dia para conscientizar é um dia para lembrar que estamos juntos nessa embarcação.