Como você pensa?

Imagine uma vida em que você sente tudo, ao mesmo tempo, em todos os lugares. Essa descrição é próxima da parte sensorial vivida por quem está no espectro autista, e me veio nas primeiras cenas de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, disponível no streaming. A protagonista Evelyn, vivida por Michelle Yeoh, se conecta com os múltiplos universos em que existe simultaneamente.

A arte tem essa capacidade de nos fazer compreender nossos próprios pensamentos. Aquela cena, além de abrir as portas do multiverso, trouxe a possibilidade de explicar como é a minha vida. Viver no espectro é todo dia aprender algo sobre si, mesmo com a rigidez cognitiva. Gosto de pensar sobre pensar, e hoje entendo que esse é um hiperfoco.

Ao apresentar o livro Visual Thinking da professora, zootécnica e autista Temple Gradin, o jornalista estadunidense Joshua Rothman diz que “a maioria das pessoas não sabe a maneira que pensa”. No livro, a autora coloca sua maneira de pensar “em imagens”, em contraposição à maioria das pessoas “pensadores verbais”, e apresenta os “pensadores espaciais”, que combinam linguagem e imagem ao pensar.

O filósofo e psicólogo William James descreve o fluxo constante de pensamentos na nossa mente como “a vida de um pássaro (...), feita de uma alternância de voos e poleiros. (...) Quão diferentes nossas mentes realmente nos fazem ser? E o que devemos fazer de nossas diferenças?”.

A cultura é uma das ferramentas em que exploramos e criamos a partir desse fluxo de consciência presente em todos. Esta semana fui atravessada por um filme, uma peça e um programa de televisão que me trouxeram o pensar sobre pensar. Molly Bloom, a personagem que está nas partes finais de Ulisses, de James Joyce, divide uma série de pensamentos livres e femininos, escritos há cem anos e tão contemporâneos, com a força da interpretação de Bete Coelho.

O outro foi um episódio da terceira temporada de Amigos, Sons, Palavras, série do Canal Brasil que estreia nesta segunda-feira, 23, na qual Gilberto Gil recebe convidados para uma conversa que começa com ele tocando uma música. Licença para um spoiler: no primeiro programa ele recebe Fernanda Montenegro, e toca Palco. Passam por assuntos diversos, quando ela diz: “Tem uma vida particular, celular, resguardada, sacramentada, que dá poder a você para essa outra entidade (a da interpretação) vir à tona. É uma esquizofrenia aceita. E é assim comigo. Tem a minha porta de casa para dentro, que é uma entidade, e tem uma pessoa da porta para fora, que é uma outra entidade”.

Pessoas pensam em imagens, linguagem ou combinando as duas formas Foto: Nugroho Dwi Hartawan/Pixabay.com

Nós todos, de alguma forma temos uma vida cindida entre o pensamento e a existência, entre o que é nosso e o que é de todos. Estar atento aos pensamentos e encontros promove rachaduras dentro das nossas certezas. É por essas frestas que a luz entra.