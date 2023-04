Literalmente autista

“Vocês vão dormir com a cabeça na caixa de sapatos para manter esse penteado.” Foi o que disse minha mãe ao ver minha irmã e eu com os cabelos arrumados para uma festa. Horas pensando no encaixe até definir que o certo seria cortar um pedaço da caixa para colocar o pescoço, de modo que o cabelo se mantivesse intacto, e dormir de lado, pois se deitasse de barriga para cima, amassaria o penteado. Trinta anos se passaram até a compreensão de que minha mãe tinha inventado uma expressão, e que ninguém nunca usou uma caixa de sapato encaixada na cabeça para dormir.

Em geral, o cérebro coleta informações do ambiente e cria um sistema de “arquivamento” que agrupa objetos e instruções para entender o mundo e como reagir a ele. “Bigodes, quatro patas, miado, rabo” formam um gato, que será reconhecido numa pintura ou ao encontrar o bichano na rua. O cérebro autista, num primeiro momento, cataloga separadamente cada pedaço de informação. Isso dificulta ligar certos pontos, e possibilita descobrir padrões e conexões que passam despercebidas pela maioria das pessoas. É que, quando há algo “implícito”, as conexões neuroatípicas podem tomar caminhos inimagináveis.

Uma conhecida ouvia a professora dizer que ela iria morrer se não passasse no vestibular. Foi assim que ela começou a guardar dinheiro para ajudar se precisassem enterrá-la. Mães de crianças autistas relatam que, ao pedir o cumprimento de uma tarefa, o resultado vem de uma maneira própria. As toalhas podem aparecer no chão se não for avisado que é para se colocar “no quarto, em cima da cama”. Se tudo não for mencionado, pode ser que o cérebro não coloque isso na equação. Com crianças é melhor checar se aconteceu mesmo o entendimento do que foi pedido, para que não haja nenhuma “cabeça na caixa de sapato”.

A literalidade é fruto de uma mente que codifica o mundo em imagens. E, para nós, as possibilidades visuais no meio de uma conversa não são possíveis de serem ignoradas. A maioria das pessoas tem pouca paciência tanto para explicar o que lhes parece óbvio, como para responder às perguntas que fazemos para entender como seguir. Nesse processo, é possível que a gente se perca também nos contextos e possibilidades.

Trabalhar com jornalismo cultural me desafia: tudo é lido como real, caso do livro Com Todo o Meu Rancor da cartunista e escritora Bruna Maia, ou do filme O Lodo, de Helvécio Ratton, que me deixaram em dúvida do que ali era (ou não) fruto da imaginação. Abstração para mim é treino constante. Ao mesmo tempo, é natural emocionar-me ouvindo uma música, chorar diante de uma pintura e fazer conexões mentais entre diferentes assuntos diante do que toca a sensibilidade. Ricas são as conversas, profissionais e pessoais, com quem está disposto a trocar.