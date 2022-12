Literalmente

Existe um desafio na vida de quem, como eu, entende pessoas, palavras e situações de maneira literal: assimilar porque se usam expressões ou se dizem coisas que, na verdade, não são o que se quer comunicar realmente. Às vezes, tudo o que eu queria era uma tecla SAP na vida, traduzindo simultaneamente o que vocês realmente querem dizer.

A vida na neuroatipia é tentar entender o jeito da maioria, que para nós parece um pouco torto. Uma dúvida frequente é por que, para começar uma conversa, se usa “Tudo bem?”. Qual o sentido de perguntar isso sem querer saber se está tudo bem, de verdade? “Nunca soube o que responder quando não estava bem, e só entendi que essa pergunta não demonstra um interesse real agora, que não é pra falar o que está rolando. Eu achava que a maioria das pessoas era falsa”, me contou uma colega de profissão e de autismo.

Conversar sobre TEA com quem não está no espectro também deixa uma sensação de que você não é compreendido. Também porque, com o diagnóstico, ganhamos a consciência sobre a necessidade de sair do ponto de vista pessoal e abrir espaço para o outro, é isso que o laudo médico nos traz. Quando o modo de viver é o dominante, como o de vocês, e o outro é só um objeto distante, no caso da gente, parece que só nos cabe aceitar a falta de interesse desse interlocutor, a sensação de que o outro só quer que você responda a umas perguntas para seguir fingindo naturalidade ou demência. Porque sair de si dá trabalho.

Na mais recente edição da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, a escritora Nastassja Martin, autora de Escute as Feras, disse: “Você não pode mudar o seu pensamento se não sair da zona do conforto, para poder estar com outros seres é preciso estar com brechas suficientemente abertas pra que essas coisas possam entrar”. Ela falava de sua experiência com uma comunidade no norte da Rússia, e ursos. E eu tinha certeza de que ela falava de pessoas que conheço bem.

Constantemente tenho de lembrá-las que meu cérebro responde de maneira diferente. Você fala, repete, explica, e a pessoa segue agindo do mesmo jeito. A gente se conforma que uma parte é fazer todo o esforço para entender o que a situação pede, e outra, aceitar que nem sempre a gente vai se fazer entender, e ficar em paz com isso.

Agora, vamos combinar, a vida seria melhor se vocês falassem mais diretamente o que acontece. Assisti a Caim, peça baseada no texto de José Saramago, em cartaz no CCBB de SP, e quando o personagem fala “Ninguém percebe que matar em nome de Deus é fazer de Deus um assassino?” quase vibrei. Direto, claro, sem meias-palavras. Saí com várias frases anotadas, e a sensação de que o jeito que a maioria das pessoas age não faz sentido. Agora, se puder, me conta por favor qual o ponto de falar algo que não é o que você quer dizer? Jamais entenderei.