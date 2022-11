Depilação a laser: veja riscos e cuidados com o procedimento

Publicidade

Os pelos estão presentes por todo o corpo e existem motivos para isso. Seja nos pés ou na cabeça, os pelos têm a função de regular a temperatura corporal, oferecer proteção e facilitar a eliminação do suor. Só que para algumas pessoas eles são verdadeiros incômodos. É por isso que muitos buscam, por meio da depilação a laser, eliminá-los pela raiz.

Não à toa, o procedimento tem se tornado um dos mercados com maior potencial de crescimento dentro do segmento nacional de saúde, beleza e bem-estar. A avaliação é de Danyelle Van Straten, diretora da Comissão de Saúde e Beleza da Associação Brasileira de Franchising (ABF), que representa o sistema brasileiro de franquias. Os números evidenciam essa ascensão: são quase 3 mil lojas que atualmente estão associadas à ABF e que realizam depilação a laser em todo o País. Isso representa um aumento de 79% em comparação a 2020 e de 30% com relação a 2021. “É um mercado em crescimento que, apesar de parecer saturado, não está e pode ser multiplicado por dez nos próximos anos”, avalia Danyelle.

Com o tratamento se tornando cada vez mais comum entre os brasileiros, é necessário ficar atento aos cuidados necessários antes e depois do procedimento. Realizar a depilação a laser de forma segura é o melhor caminho para garantir os resultados esperados.

O que é a depilação a laser?

A depilação a laser é um procedimento estético que promete eliminar ou reduzir a quantidade de pelos em qualquer área do corpo. Só que ele tem um diferencial: o tempo para o aparecimento de novos fios costuma ser maior do que em outras formas de depilação.

Isso acontece porque o laser atinge diretamente a área onde ficam as células germinativas do pelo e a melanina – uma proteína presente no corpo que dá coloração aos fios – tem papel fundamental nisso. “A luz do equipamento de laser é absorvida pela melanina e, através dela, alcança a raiz do pelo”, explica Maria Luiza Pires, médica dermatologista do Departamento de Laser da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD). A redução ou eliminação dos pelos é resultado dessa interação entre a luz e a região do corpo tratada.

Objetivo da depilação ‘não é zerar ó número de pelos’, diz médica

“O objetivo da depilação a laser não é zerar o número de pelos. Conseguimos eliminar em torno de 20% deles”, explica a médica. Por isso, para um resultado satisfatório, é necessário realizar em média 5 sessões, podendo ser um pouco mais ou menos. O tempo de cada sessão também é bastante específico e pode variar de acordo com a região tratada. “O tratamento na axila vai durar em torno de 20 minutos, já na perna pode durar em torno de uma hora.”

Qualquer pessoa pode fazer?

Não são todas as pessoas que podem realizar o tratamento e isso, conforme explica a dermatologista, só pode ser definido por um médico. Porém, é certo que mulheres grávidas não devem optar pela depilação a laser, uma vez que o procedimento pode favorecer o aparecimento de manchas na pele e ocasionar em prejuízos à saúde do bebê.

Já pessoas de pele negra ou bronzeada não estão proibidas de realizar o procedimento, mas precisam de uma atenção especial. Isso porque, dependendo do tipo de laser utilizado, pode causar manchas e queimaduras na pele. “Nesses casos, existem aparelhos com comprimento de onda maior e que atendem melhor esses pacientes, mas só o dermatologista vai saber direcionar qual o melhor equipamento para esse tipo de pele.”

Há ainda outros casos de contraindicações relativas. São eles: pessoas com tendência para cicatrizes do tipo quelóide; portadores de doenças autoimunes, como o vitiligo; pessoas com lesões na pele causadas pela psoríase; pacientes com distúrbio hormonal que gere pelos em excesso; e pessoas com histórico de câncer na família – mesmo que o procedimento não tenha potencial cancerígeno. “A avaliação médica é importante para que o paciente não invista tempo e dinheiro e não tenha um bom resultado”, pondera.

Para aquelas pessoas mais sensíveis à dor, existem soluções. “Fazer a aplicação de um creme anestésico ou usar uma fonte de ar gelado sobre a pele durante o procedimento já minimiza bem o desconforto”, sinaliza a médica.

Quais cuidados adotar?

A depilação a laser exige cuidados antes e depois do procedimento. Veja recomendações.

Antes do procedimento

Ficar pelo menos quatro semanas sem exposição ao sol.

Não realizar bronzeamento artificial, nem fazer uso de autobronzeadores.

Não usar nenhum método de depilação no mês anterior ao procedimento que arranque o pelo pela raiz – como pinça, depilação com cera e eletrólise.

Suspender, com pelo menos três dias de antecedência à sessão, o uso de qualquer medicamento que seja aplicado no local da depilação.

Avisar ao médico responsável pelo procedimento se usar alguma medicação oral.

Após o procedimento