Depressão na gravidez? Um sono melhor pode ser a saída - e mais ajuda dos maridos também

Quando uma de minhas pacientes grávidas começou a se sentir deprimida durante o terceiro trimestre, nós duas nos perguntamos - seria hora de começar um antidepressivo? Apesar de seu histórico de depressão pós-parto, ela estava se sentindo bem. Mas por três semanas ela chorou com frequência e se sentiu culpada, impaciente e menos resistente.

Leia também Por que é difícil ficar sozinho com os próprios pensamentos?

A depressão durante a gravidez é um dos maiores fatores de risco para depressão pós-parto, então era hora de intervir. Antes de passar uma receita, no entanto, eu tinha mais uma pergunta: como está seu sono?

Sua resposta: não é bom. Ela começou a acordar durante a noite enquanto seu corpo acomodava o bebê em crescimento. Seu bebê também começou a acordá-la e ela estava tendo problemas para voltar a dormir. “Seu marido já se levantou com ele?”, eu perguntei a ela. “Não”, ela respondeu. Ela se sentiu mal em perguntar.

Seu marido não era desleixado; ela simplesmente não havia priorizado seu sono. Quando enquadrei o sono como uma intervenção importante para ela e para o bebê, ela conseguiu falar com o marido, o que levou a uma melhora notável - a resolução de sua depressão.

“Tive um sono muito melhor desde a nossa última consulta”, escreveu ela. “Consegui passar quase todos os despertares noturnos. Melhora acentuada em meu humor - não ficar sobrecarregada ou triste com tanta facilidade, sentindo-me menos estressada e, geralmente, mais eu mesma.”

A pesquisa sobre as consequências da interrupção do sono fora da gravidez e pós-parto é substancial e convincente: a interrupção aguda do sono pode ser incapacitante. É por isso que temos restrições de horas para trabalhos como pilotar aviões, dirigir caminhões e praticar medicina, onde as consequências do sono insuficiente podem causar danos.

Também sabemos que a interrupção crônica do sono tira anos da vida, aumentando o risco de diabetes, doenças cardiovasculares, derrames e câncer.

O risco de depressão após a gravidez é alto

Durante e especialmente após a gravidez, quando uma janela biológica de risco aumentado para depressão se abre, as mulheres sofrem privação de sono aguda e crônica que dura semanas, meses e às vezes anos, com um encolher de ombros, como se dissesse: “O que você pode fazer ?”

Mães descansadas conseguem ter tempo de qualidade com os bebês Foto: Aditya Romansa/Unsplash

Apesar de uma conscientização crescente e da triagem universal recomendada para depressão perinatal, a maioria das mulheres, suas famílias e seus médicos esperam que o cérebro perinatal se recupere de doenças mentais durante a privação tóxica de sono. Prescrevemos intervenções úteis, como terapia e medicamentos, mas esperamos que eles façam um milagre se pensarmos que podem arrancar o cérebro debaixo do elefante de 10.000 libras na sala.

Esse elefante é uma alimentação noturna infantil. Se a mãe não estiver deprimida ou se o bebê começar a dormir em intervalos de 4 a 6 horas, as intervenções padrão para depressão pós-parto funcionarão, com alguma sorte. Se uma mãe, no entanto, corre alto risco de depressão pós-parto, ou já está deprimida, e por algum propósito maligno, queríamos provocar ou manter uma doença mental, uma receita simples de despertar a cada 1 hora a 3 horas durante a noite por semanas a fio seriam suficientes.

E quanto ao experimento inverso? A restauração do sono pós-parto poderia tratar a depressão pós-parto grave?

Continua após a publicidade

Um estudo da brexanolona, o primeiro medicamento aprovado pela Food and Drug Administration (órgão estadunidense similar à Anvisa) para depressão pós-parto, sugere que sim. Para participar deste estudo duplo-cego, controlado por placebo, mulheres pós-parto gravemente deprimidas tiveram que desistir da amamentação por sete dias e receber uma infusão intravenosa em ambiente hospitalar.

Algumas mulheres tomaram brexanolona; outros receberam solução salina sem a droga. Todos devem ter tido famílias solidárias que descobriram como cuidar de uma criança durante a noite. A brexanolona, com razão, ganhou as manchetes por reduzir drasticamente os índices de depressão em 72% das mulheres em apenas 60 horas e manter esse efeito por 30 dias.

No entanto, no grupo placebo, onde as mulheres gravemente deprimidas não tiveram nada além de uma oportunidade de dormir e depois voltar para casa para a família que havia desenvolvido uma estratégia para alimentar o bebê à noite sem a mãe, 55% das mulheres se sentiram melhor e permaneceram melhores 30 dias depois.

O sono restaurado poderia resolver de forma rápida e sustentável a depressão pós-parto? Há anos meus pacientes comprovam a eficácia desse remédio.

Estas são minhas dicas testadas pelo tempo sobre como aumentar o sono após o parto. Eles visam o pós-parto (o momento mais difícil para obter um sono consolidado), mas também se aplicam durante a gravidez ou o despertar da criança.

Dividir o plantão infantil beneficia toda a família

Se um parceiro ou membro da família assume a responsabilidade de forma consistente cuidar do bebê quando ele acordar e permite que a mãe durma - de modo que ela tenha um período de sono de 4 a 5 horas mais outro período de 2 a 3 horas de sono antes ou depois -, essa consolidação do sono pode permitir que ela se recupere ou evite a depressão.

Continua após a publicidade

O parceiro pode dormir de 2 a 3 horas mais 4 a 5 horas de sono e também pode continuar funcionando. Veja como pode funcionar: digamos que o bebê vá dormir às 20h30 e acorda a cada 2,5 horas. Se a mãe for dormir às 20h30 e um parceiro faz a mamada das 23h, por volta de 1h30, quando o bebê acorda novamente, a mãe terá dormido cinco horas e poderá assumir o controle, permitindo que seu parceiro durma das 23h30 às 23h até a manhã.

Fazer turnos permite que outra pessoa se torne competente em acalmar o bebê durante a noite, melhorando o vínculo.

Priorize o sono sobre todo o resto

Uma objeção comum à dica nº 1: “Tenho tantas coisas para fazer - a única hora para fazê-las é quando o bebê dorme!” Proteger o sono pós-parto exigirá o sacrifício de algo. Eu acho, no entanto, que quando as mulheres experimentam o benefício que o sono consolidado traz, elas se convertem ao evangelho do tempo de qualidade como uma mãe não deprimida em vez da quantidade de tempo vivendo sob a sombra da depressão.

Vale deixar pratos por fazer e caixas desmarcadas. Sua família quer que você se sinta você mesma novamente e não fazer mais à custa do sofrimento.

Use um quarto de dormir protegido

A próxima objeção à dica nº 1 é algo como: “Eu acordo sempre que o bebê acorda, então posso ser eu a alimentá-lo.” Eu recomendo que a pessoa “de plantão” durma no mesmo quarto que o bebê, enquanto a pessoa que está “dormindo protegida” se esconda em um quarto separado e silencioso.

Continua após a publicidade

Após o término do turno, peça ao seu parceiro que entre na sala silenciosa e ligue um monitor ou deixe a porta aberta para que, na próxima vez que o bebê acordar, você possa ouvir que agora está “ligado”.

Seja flexível quanto à alimentação

Use qualquer combinação de métodos que proteja mais sua saúde e sua capacidade de se relacionar e se conectar com seu bebê. A depressão dificulta a conexão.

A dica nº 1 não é compatível com a alimentação exclusiva no peito todas as vezes. Ter uma pessoa amorosa assumindo uma ou duas mamadas não prejudica o vínculo mãe-bebê. Depressão pós-parto sim. Use qualquer combinação de amamentação, bombeamento e fórmula que proteja você e seu bebê juntos.

É preciso ser flexível quanto à alimentação do bebê Foto: Creative Commons

Para mulheres que acordam com a produção de leite chegando antes de 4 a 5 horas de sono consolidado, considere a extração ao acordar e, em seguida, atrasar a extração em 30 minutos adicionais a cada três noites.

Com o tempo, você pode treinar seu corpo para permitir um intervalo de 4 a 5 horas entre as decepções. Adicione uma sessão de extração ou alimentação durante o dia se estiver preocupado com a quantidade total de leite.

Continua após a publicidade

Proteger o sono pós-parto é difícil

Dê a si mesma e à sua família a chance de falhar, aprender e melhorar. Tente soluções diferentes por duas semanas e depois reavalie e faça alterações.

Finalmente, precisamos melhorar o sono materno como sociedade. Surpreendentemente, o suicídio materno é uma das principais causas de morte pós-parto nos Estados Unidos, e estima-se que a depressão pós-parto custe US$ 32.000 por par mãe-filho não tratado. Doulas noturnas, licença remunerada ou outro suporte para pais solteiros custam consideravelmente menos. Podemos nos dar ao luxo de não fazer o investimento?

Nicole Leistikow é professora assistente de psiquiatria na Escola de Medicina da Universidade de Maryland e psiquiatra reprodutiva no Centro Médico da Universidade de Maryland.