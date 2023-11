Descontrole na Black Friday? Será que isso pode ser sinal de compulsão por compras?

As liquidações de fim de ano, especialmente neste período de Black Friday, são um convite ao exagero. Muitas pessoas acabam comprando coisas das quais nem precisavam simplesmente por causa do apelo de tantas propagandas sobre quedas de preços. E também porque, convenhamos, comprar mexe com sentimentos de poder e satisfação de desejo. Mas existe uma linha que separa o comprador impulsivo do compulsivo – e é importante ficar atento a ela.

“A experiência da compra impulsiva é algo trivial, algo que todo nós podemos ter como experiência. Apareceu uma oferta, eu vou lá e compro. Claro que pode ter algum nível de conflito ou arrependimento depois, mas é muito diferente da compra compulsiva”, diz Vera Rita de Mello Ferreira, doutora em psicologia econômica, autora do livro Psicologia Econômica – Estudo do Comportamento Econômico e da Tomada de Decisão e Presidente da International Association for Research in Economic Psychology (Iarep).

No quadro compulsivo, o problema não é a compra em si, mas, sim, o motivo que levou a esse comportamento, que tende a ser amenizar alguma ansiedade ou silenciar um problema.

Para o comprador compulsivo, só a hora da compra gera prazer. Antes e depois do processo, ele costuma sentir culpa Foto: Konstantin Zibert/Adobe Stock

Ou seja, fazer compras supérfluas na Black Friday não significa, necessariamente, que a pessoa tenha o transtorno de compra compulsiva. Além disso, descontos e grandes ofertas também não são capazes de gerar o distúrbio. Mas esse momento do ano pode, sim, camuflar o comportamento de compulsão – já que o exagero nas compras acaba normalizado.

Compulsão por compras gera sofrimento

Continua após a publicidade

O transtorno de compra compulsiva tem um nome oficial: oniomania, que é uma palavra derivada dos termos gregos oné (a compra) e manía (a fúria). E é importante destacar que as pessoas oniomaníacas convivem com um transtorno psiquiátrico parecido com o alcoolismo, a dependência química ou o vício em jogos.

“Quem tem esse distúrbio sente um conflito interno infernal, porque se debate entre o impulso de comprar e a consciência, que elas já têm ou vão adquirindo com o tempo, de que aquilo é errado”, diz Vera.

Justamente por isso existe uma carga de sofrimento psíquico muito grande. Na verdade, é um ciclo doloroso: ao mesmo tempo que a pessoa normalmente tenta lutar contra esse impulso por horas dentro da loja antes de comprar, existe um sentimento de culpa logo depois da compra. O único momento de prazer é o ato da compra em si. Normalmente, não existe prazer nem mesmo na hora de usufruir da compra.

“O alívio é um sentimento muito poderoso. E é ele que move a pessoa compulsiva. Ou seja, o ato de comprar se torna válvula de escape para ela lidar com os problemas”, explica a psicóloga Ana Streit.

Como identificar uma pessoa compulsiva por compras?

Não existe uma frequência de compra específica ou limite de valor desembolsado para definir se um indivíduo é compulsivo por compras. E cabe reforçar: o comportamento durante períodos de grandes descontos, como a Black Friday, não é parâmetro para cravar um diagnóstico. Afinal, a pessoa compulsiva continuará comprando, com promoções ou não.

Continua após a publicidade

Além disso, dificilmente um transtorno mental surge sozinho. A compulsão por compras, por exemplo, muitas vezes está associada a uma depressão leve ou moderada.

Entre as características mais marcantes do transtorno estão assumir gastos que não se pode pagar – e, assim, ter muitas dívidas – e acumular objetos, já que não existe uma prioridade entre as compras nem controle em relação às quantidades adquiridas.

Normalmente, o oniomaníaco também enfrenta conflitos em casa ou com os amigos devido à sua falta de controle. Para evitar situações desconfortáveis, não é raro ver pacientes escondendo as compras dos conhecidos. “Por ser algo patológico, toma uma proporção tão grande que a pessoa, sozinha, não consegue sair daquele ciclo disfuncional”, descreve Ana.

Como tratar?

A ajuda profissional é imprescindível. Há uma lista de estratégias para evitar o comportamento compulsivo na hora de comprar. Mas, segundo Ana, isso gera abstinência, situação que exige acompanhamento psicológico. Às vezes, o paciente ainda precisa buscar um psiquiatra para contar com tratamento farmacológico.

O auxílio profissional também pode ajudar a pessoa no reconhecimento dos seus gatilhos para o ato de comprar, que podem ser desde conflitos amorosos até o caminho feito para o trabalho, que inclui determinado centro comercial.

A seguir, veja outras táticas – elas servem até para as pessoas que passam do ponto nas épocas de descontos.

Continua após a publicidade

Ter uma planilha de organização dos gastos, de forma que você consiga entender visualmente as suas necessidades e possibilidades de compra a cada mês ou semana;

Evitar o uso de cartão de crédito e, preferencialmente, carregar mais dinheiro em cédulas para ter algum tipo de controle sobre o gasto;

Pedir ajuda de alguém de confiança na hora de fazer compras;

Participar de grupos de mútua-ajuda, como “Devedores anônimos”.

Já os familiares e amigos podem ajudar com uma escuta ativa diante das dificuldades emocionais, evitando encontros em shoppings ou galerias de comércio. Também é importante lembrar àquela pessoa de como o vício prejudica a sua vida. Outra atitude essencial é, claro, celebrar as pequenas conquistas alcançadas.