Apesar de alguns modelos trazerem valores de referência para homens e mulheres, esses dados não têm necessariamente relação com saúde. Afinal, quando falamos de gordura corporal, existe um fator tão importante quanto a sua quantidade: a localização.

Sabemos que a gordura acumulada embaixo da pele, chamada subcutânea, possui baixa relação com doenças ou risco de morte. Já a gordura abdominal, especialmente a intra-abdominal ou visceral, tem uma alta relação com mortalidade e é, portanto, mais preocupante. Desse modo, se o receio é com a saúde, uma simples medida de circunferência abdominal, feita com fita métrica, já é suficiente.

Certa vez, uma médica me procurou preocupada após o exame de bioimpedância apontar excesso dessa gordura visceral, fator de risco para doenças crônicas. No entanto, a avaliação não podia estar mais equivocada. As balanças utilizam fórmulas baseadas principalmente em populações americanas e europeias, cujos padrões corporais frequentemente diferem do corpo típico de uma mulher latina, caracterizado por quadris largos e coxas volumosas.

Assim, a fórmula superestimou significativamente a gordura visceral dela, gerando uma preocupação desnecessária. Expliquei as limitações e possíveis erros de interpretação do aparelho, e ela me relatou que as mulheres da família tinham esse mesmo padrão corporal e que ela estava feliz com ele. Os exames laboratoriais indicavam que sua saúde estava ótima, e ela seguiu feliz com seu belo corpo violão.