Opinião | Estou cada vez mais convencida de que o vício em comida existe – e um vírus pode ter a ver com isso

Muitas pessoas dizem ser “viciadas” em doce, mas o conceito de “vício em comida” é controverso. Uma das críticas é a ausência de uma substância específica nos alimentos que cause dependência química, como vemos com a nicotina ou o álcool. O açúcar, por exemplo, é amplamente consumido, inclusive em frutas, mas ninguém se declara “viciado” em banana, manga e uva, por exemplo. E se o açúcar fosse viciante por si só, seria comum ouvir relatos de pessoas comendo o ingrediente puro – o que não ocorre.

Além disso, há uma confusão entre transtorno de compulsão alimentar (TCA) e “vício em comida”. O TCA é caracterizado por episódios de consumo excessivo de alimentos, com perda de controle, geralmente seguidos de sentimentos de vergonha e culpa. Esse quadro é influenciado por uma interação de fatores psicológicos e emocionais.

Outro ponto frequentemente debatido é a ausência de critérios claros de abstinência. Quando alguém sente desconforto ao tentar cortar doces ou outros alimentos, muitas vezes os sintomas relatados – como irritação, ansiedade ou pensamentos obsessivos – estão mais conectados a crenças relacionadas a dietas restritivas e a uma mentalidade rígida sobre alimentação do que a uma dependência química. Um relacionamento ruim com a comida gera sentimentos de culpa e hábitos pouco saudáveis ou até mesmo transtornados, que podem ser gatilho para comportamentos do tipo “tudo ou nada” e a esses relatos de “vício”.

O conceito de vício em comida é controverso, mas as evidências científicas têm sugerido que esse é um problema real Foto: deagreez/Adobe Stock

Contudo, essa questão pode ser analisada por diferentes perspectivas. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), conhecido como a “bíblia da psiquiatria”, estabelece alguns critérios que caracterizam comportamentos associados ao vício:

Consumo de alimentos em quantidades maiores do que o pretendido;

Dificuldade para controlar o consumo, mesmo com a intenção de reduzi-lo;

Persistência no consumo por períodos prolongados;

Uso continuado, apesar de consequências negativas.

Publicidade

Considerando esses critérios, dá para entender a complexidade do debate. Embora a existência e definição de vício alimentar ainda seja motivo de controvérsia, isso não significa que certos alimentos, especialmente os ultraprocessados e hiperpalatáveis – ricos em açúcar, gordura e sal – não possam desencadear reações químicas e padrões comportamentais de vício ou que mimetizem o vício. Isso porque a ciência já demonstrou que, quando unimos esses nutrientes no mesmo alimento, o efeito é diferente – ou seja, é mais intenso do consumir açúcar ou gordura de modo isolado. Até pouco tempo atrás eu me alinhava à teoria de que não existiria vício em comida. Hoje, com as novas evidências científicas, minha opinião está mudando (e muito!).

Estou cada vez mais convencida de que o vício em comida existe 2:11 Até pouco tempo atrás, eu me alinhava à teoria de que não era correto falar em vício em comida

Em um dos estudos mais recentes, os pesquisadores analisaram a microbiota intestinal de pessoas que preenchiam os critérios para vício em comida e a compararam com a de pessoas sem o vício. Encontraram, então, por meio de diversas análises, a presença de um tipo específico de vírus, o Gokushovirus WZ-2015a.

Esse micro-organismo não infecta o homem diretamente: ele ataca um tipo de bactéria presente na microbiota intestinal, modulando sua atividade. Depois, os cientistas isolaram o vírus e o transferiram para camundongos, por meio de um transplante de microbiota intestinal. Após o procedimento, o comportamento dos animais com relação à comida mudou: eles se tornaram mais impulsivos.

Em uma terceira parte do mesmo estudo, realizado em drosófilas (moscas-das-frutas), foi identificado que o mecanismo de ação desse vírus, por meio do ácido antranílico, é similar ao observado com drogas aditivas, impactando neurotransmissores como o triptofano (precursor da serotonina) e a tirosina (precursor da dopamina). A serotonina e a dopamina estão envolvidas com as sensações de felicidade, prazer e motivação.

Publicidade

Em uma quarta etapa, os pesquisadores suplementaram os animais com esse ácido (antes que me perguntem, ainda não disponível para humanos) e observaram uma reversão do quadro.

Essa descoberta abre portas para uma nova compreensão da interação entre micro-organismos e o comportamento alimentar humano. Ou seja, além da ligação entre fatores fisiológicos, emocionais e ambientais, soma-se ainda a influência da nossa microbiota.

É a ciência nos mostrando, cada vez mais, que o autocontrole sobre nossa alimentação pode ser uma questão ainda mais intrincada e com mais camadas do que sempre se imaginou.