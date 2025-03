Desorganização, distração e procrastinação: sinais de TDAH entre adultos podem ser mal interpretados

O tratamento pode envolver o uso de medicamentos – como psicoestimulantes, a exemplo de metilfenidato e lisdexanfetamina, que ajudam a melhorar a atenção e o controle dos impulsos –, além do manejo das comorbidades associadas, como transtornos de ansiedade, depressão, distúrbios do sono e uso de substâncias.

Segundo o psicólogo Daniel Gontijo, doutor em neurociências e referência no tratamento de TDAH, a abordagem psicoterapêutica com mais evidências de eficácia no tratamento do TDAH em adultos é a terapia cognitivo-comportamental (TCC). “Na TCC, os pacientes são auxiliados a identificar problemas relevantes e a desenvolver estratégias para resolvê-los. Alguns exemplos são a procrastinação no trabalho, a desorganização com finanças e a desregulação emocional durante discussões”, explica.

Embora o planejamento de novas habilidades ocorra durante as sessões de psicoterapia, em um trabalho cooperativo entre psicólogo e paciente, Gontijo reforça que o treino e o desenvolvimento acontecem principalmente entre as consultas. “E, como muitos adultos com TDAH possuem crenças distorcidas sobre si, como a de que são irremediavelmente incapazes ou desajustados, técnicas cognitivas são tipicamente implementadas para identificá-las e torná-las mais realistas. Isso pode ter impactos significativos na autoestima, no humor e na proatividade de adultos com TDAH”, acrescenta.