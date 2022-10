Devo escovar os dentes do meu cachorro?

Tive sete cachorros ao longo da vida, incluindo minha cadela atual, Annie, e nunca escovei os dentes deles. E acho que até fiz comentários rudes a amigos e colegas que escovavam os dentes de seus cães. Agora peço desculpas por esses comentários. Mas, para ser justo, não estava sozinho quando pensava: “O quê?! Está brincando? Escovar os dentes de um cachorro?”.

O atendimento odontológico para animais de estimação é um campo relativamente novo, e a noção de atendimento domiciliar ainda mais recente. Lori Teller, presidente da Associação Americana de Medicina Veterinária, disse que os veterinários começaram a incorporar regularmente cuidados odontológicos para animais de estimação em seu trabalho há cerca de 30 anos. “À medida que aprendemos mais sobre cuidados dentários de nossos cães e gatos, ficou mais óbvio que escovar os dentes faz a diferença.”

Pesquisas mostram que a escovação regular funciona com cães e gatos da mesma forma do que com as pessoas. Ajuda a prevenir doenças gengivais, que podem ter consequências terríveis. As bactérias que infectam as gengivas podem chegar à corrente sanguínea e, a partir daí, atingir outros órgãos, atacando o coração, o fígado e os rins e encurtando a vida do cão.

Escovação regular em cães e gatos ajuda a prevenir doenças gengivais, que podem ter consequências terríveis Foto: Reprodução / Instagram

A maioria dos humanos não morde a mão que limpa seus dentes, mas é difícil explicar a doença periodontal mesmo para border collies muito inteligentes. A limpeza e outros procedimentos no veterinário não apenas custam caro, mas também exigem que o animal seja anestesiado. “A melhor maneira de evitar um procedimento odontológico é escovar os dentes do seu animal de estimação diariamente”, afirmou Teller.

E, no entanto, a maioria dos tutores de cães e gatos não gosta da ideia. Uma pesquisa de marketing canadense de 2016 mostrou que 7% dos tutores de cães escovam os dentes de seus cães diariamente. Apenas 4% dos tutores suecos escovam os dentes de seus cães diariamente, de acordo com uma pesquisa revisada por pares. Embora Teller não estivesse ciente de um estudo americano que forneceu dados concretos, ela explicou que a maioria dos tutores de animais de estimação não escova os dentes de seus companheiros. Alguns dizem que nunca o farão.

Karolina Enlund, veterinária da Universidade Sueca de Ciências Agrícolas em Uppsala, especializada em saúde bucal canina, achou que valeria a pena descobrir o que se passa na mente de tutores como eu, então ela e seus colegas pesquisaram suas atitudes e crenças sobre a saúde bucal dos cães.

Continua após a publicidade

Na natureza

Os resultados incluíram um comentário de meu alter ego sueco dizendo: “Os lobos não escovam os dentes”. E os milhões de cachorros de rua que vivem sem nenhum cuidado dentário? É verdade, concordou Enlund: nem lobos nem cães de rua têm acesso a atendimento odontológico, mas isso não significa que seus dentes estejam bem. “É muito comum que animais selvagens tenham problemas dentários”, avisou ela. E muitas vezes os animais selvagens não vivem o suficiente para ter alguns dos problemas que nossos animais de estimação enfrentam.

Enlund descobriu que os maiores equívocos dos tutores eram que a dieta e a mastigação de ossos ajudavam a saúde bucal. Ela contou que simplesmente não há boas informações sobre o efeito da dieta. As pessoas fazem várias suposições, mas ela garantiu que faltam estudos rigorosos. Ossos, informou ela, podem prejudicar os dentes dos cães se forem muito duros. Alguns brinquedos de mastigar promovem a saúde bucal, explicou ela.

Segundo Enlund, embora a escovação dos dentes melhore a saúde bucal dos cães, há diferenças nas raças: cães menores têm problemas dentários piores do que raças maiores. E lembrou que alguns cães têm a sorte de não apresentar problemas nos dentes. “Então, entendo os tutores que não veem sentido na escovação”, admitiu ela.

Escovação dos dentes melhore a saúde bucal dos cães, mas é preciso estar alerta para a raça e porte do animal Foto: Eriko Sugita / Reuters

Nossa última cachorra foi uma dessas – Sophie, cruzamento de labrador retriever com setter inglês – e que ela possa caçar marmotas em alguma vida após a morte suburbana. Todos os anos, nosso veterinário se maravilhava com a condição perfeita de seus dentes sem tratamento.

Continua após a publicidade

Tendo estabelecido que escovar os dentes dos cães é uma coisa boa, liguei para alguns tutores que entrevistei ao longo dos anos, curioso sobre seus hábitos. Perguntei a eles: “Você escova os dentes do seu cachorro?”.

Alexandra Horowitz, cientista de cognição canina do Barnard College e autora de livros sobre a natureza dos cães, incluindo o recente The Year of the Puppy, revelou que escovava os dentes de seu cachorro. “Mas não faço isso com a regularidade que deveria”, admitiu. Fiquei feliz em ouvir, pois parecia um nível de atendimento odontológico que eu conseguiria.

Lori Gruen é filósofa da Wesleyan University, defensora dos chimpanzés e escritora de temas sobre ética animal – seu livro mais recente é Animal Crisis: A New Critical Theory. Ela relatou ter uma rotina diária com seus três cães resgatados, usando lenços umedecidos e gel sem escova, além de escovação. Taz, um galgo resgatado, tem dentes ruins e precisa ser escovado. Eli, minipastor australiano, tem dentes ruins, mas só permite a escovação de vez em quando. E Zinnie, mistura de pastor alemão com cão dos Pirineus, “tem dentes ótimos, mas quer que eu escove os dela também, para não ficar de fora da brincadeira”. Esse tipo de variação na resposta é algo para se ter em mente. Seu cão pode adorar a escovação. Ou não.

Variação na resposta do cachorro à escovação é algo para se ter em mente Foto: Divulgação

Clive Wynne, psicólogo que estuda comportamento canino na Universidade Estadual do Arizona e autor de Dog Is Love, comentou que não escova os dentes de sua cachorra, Zephos, porque o hálito dela é bom, então ele não detecta nenhum problema. Já conheci e fui lambido por Zephos, e também posso dizer que ela não tem mau hálito.

Como convencer o animal?

Se você quer escovar os dentes do seu cão, a próxima pergunta é: como? Primeiro, pegue apenas pasta de dente e uma escova projetada para animais de estimação. O flúor não é bom para os cães, e eles não cospem.

Continua após a publicidade

Algumas escovas são de pôr no dedo. Os especialistas sugerem deixar o cão cheirar e provar a pasta de dente primeiro. Depois de um tempo, introduza a escova. E recompense seu cão com guloseimas, se ele permitir que você escove os dentes dele.

Ah, e os dentes dos gatos? “No mundo ideal, as pessoas escovariam os dentes de seus gatos também”, observou ela. “Com certeza reconhecemos que pode ser um desafio.”