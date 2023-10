Dia das Crianças: dicas para comprar um brinquedo seguro e adequado à faixa etária

Chega o Dia das Crianças e os pedidos dos pequenos são inúmeros. Mas não dá para considerar apenas os desejos deles. “Além da idade, é importante considerar a etapa de desenvolvimento, a segurança, o interesse da criança e a qualidade do brinquedo”, resume a pediatra Sarah Saul, do Departamento de Prevenção e Enfrentamento das Causas Externas da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP).

Outro ponto importante citado pela médica é a presença de um selo conferido por órgãos verificadores – no caso do Brasil, tem que buscar a aprovação do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). “Esse selo garante que o brinquedo passou por testes de segurança e de qualidade”, informa a pediatra.

O Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac) é uma plataforma aberta para relatos de acidentes de consumo, e serve para o órgão identificar e monitorar riscos em produtos. Ao Estadão, o Inmetro informou que os artigos da linha infantil são responsáveis por 18% dos problemas registrados entre 2018 e 2023. “Desses, 10% estão relacionados a brinquedos.”

Os especialistas ouvidos pela reportagem frisam que os produtos pirateados, ou seja, sem nenhuma certificação, são um perigo à saúde e segurança dos pequenos.

Na operação “Criança Segura”, que ocorreu entre os dias 2 e 6 de outubro, o Inmetro encontrou um índice de irregularidade de 1,58% em estabelecimentos do País, em 1.131 ações de fiscalização. Foram verificados mais de 462 mil produtos e 7.313 foram considerados impróprios, por não conterem o selo.

A escolha de um brinquedo para as crianças precisa ser norteada por questões de segurança Foto: vchalup/Adobe Stock

Antes da compra

Abaixo, o Estadão elencou as principais dicas de segurança apontadas pelo Inmetro, pela SBP e por Dino Lameira, especialista da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste):

Não compre artigos infantis em comércio informal

Procure o selo do Inmetro : “O selo deve estar sempre visível, impresso na embalagem, gravado ou numa etiqueta afixada no produto, e deve conter a marca do Inmetro”, informa o órgão.

: “O selo deve estar sempre visível, impresso na embalagem, gravado ou numa etiqueta afixada no produto, e deve conter a marca do Inmetro”, informa o órgão. Considere a idade, o interesse e o nível de habilidade da criança : “A faixa etária a que ele se destina deve constar na embalagem, assim como informações sobre o conteúdo, eventuais riscos e instruções de uso e de montagem, além do CNPJ e do endereço do fabricante”, diz o Inmetro.

: “A faixa etária a que ele se destina deve constar na embalagem, assim como informações sobre o conteúdo, eventuais riscos e instruções de uso e de montagem, além do CNPJ e do endereço do fabricante”, diz o Inmetro. Tome cuidado com brinquedos com peças pequenas : “Crianças menores de 5 anos são as de maior risco pra asfixia”, alerta Sarah, ressaltando que, nessa faixa etária, os pequenos costumam levar tudo à boca.

: “Crianças menores de 5 anos são as de maior risco pra asfixia”, alerta Sarah, ressaltando que, nessa faixa etária, os pequenos costumam levar tudo à boca. Tenha atenção redobrada se o brinquedos levar ímãs : Sarah orienta checar se o ímã está seguramente incorporado e não se solte facilmente.

: Sarah orienta checar se o ímã está seguramente incorporado e não se solte facilmente. Cuidado com pilhas ou baterias : elas devem estar em compartimentos não acessíveis à criança, de preferência parafusados, diz Lameira.

: elas devem estar em compartimentos não acessíveis à criança, de preferência parafusados, diz Lameira. Evite brinquedos com correntes, tiras e cordas com mais de 15 cm : há risco de estrangulamento, destaca Lameira.

: há risco de estrangulamento, destaca Lameira. Verifique se o produto é acompanhado de itens de segurança no caso de skate, bicicleta, patins e patinetes

Faixa etária

Lameira resume quais as características de brinquedos adequados para cada faixa etária. Porém, é preciso considerar individualmente as habilidades e o interesse do pequeno.

Recém-nascido a 1 ano : o ideal são brinquedos macios, leves, sem peças pequenas, que emitam sons suaves. Móbiles de berço e objetos de pano são boas opções.

: o ideal são brinquedos macios, leves, sem peças pequenas, que emitam sons suaves. Móbiles de berço e objetos de pano são boas opções. De 1 a 3 anos : brinquedos de encaixe, blocos de construção grandes, carrinhos, bonecas e pelúcias são populares. Evite brinquedos com bordas afiadas ou partes pequenas destacáveis.

: brinquedos de encaixe, blocos de construção grandes, carrinhos, bonecas e pelúcias são populares. Evite brinquedos com bordas afiadas ou partes pequenas destacáveis. De 3 a 6 anos : busque brinquedos que estimulem a criatividade e a imaginação, como quebra-cabeças, massinha de modelar, jogos de encaixe, bicicletas com rodas auxiliares e brinquedos educativos.

: busque brinquedos que estimulem a criatividade e a imaginação, como quebra-cabeças, massinha de modelar, jogos de encaixe, bicicletas com rodas auxiliares e brinquedos educativos. 6 anos ou mais: jogos de tabuleiro, brinquedos de construção mais complexos, instrumentos musicais e jogos eletrônicos apropriados costumam fazer sucesso nessa fase.

Depois da compra

Os cuidados não terminam após a compra. Há mais algumas precauções que precisam ser tomadas: