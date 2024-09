Diabetes não é causado por vermes, reforçam entidades de saúde: ‘Completo absurdo’

Na nota, as sociedades científicas e o CFN informam que o diabetes é “uma condição clínica, crônica e sem cura, que pode ser acompanhada de complicações impactantes, como cegueira, insuficiência renal, amputações de membros inferiores, doenças cardiovasculares, entre outras, levando à mortalidade precoce sobretudo naquelas pessoas com controle inadequado da doença”. Estima-se que, no Brasil, 20 milhões de pessoas convivam com a doença.

Os especialistas ressaltam que esses indivíduos precisam estar totalmente engajados no tratamento adequado, que costuma envolver o uso de medicamentos, mudanças nos hábitos de vida e, em alguns casos, a aplicação de insulina.