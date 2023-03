Dicas de limpeza do TikTok funcionam? Confira o teste

O TikTok tem um subgênero para truques – ou hacks, como são chamados por lá – de limpeza que prometem transformar banheiros sujos, manchas pesadas e pilhas de pratos numa limpeza brilhante e organizada, sem dificuldade.

Sabemos que a internet nem sempre é muito verdadeira, claro. Como pessoa viciada em assistir a vídeos #CleanTok e que definitivamente precisa de umas dicas para casa, decidi testar alguns dos conselhos de limpeza que mais viralizaram.

Será que as dicas realmente ajudam a deixar o apartamento mais arrumado e, ao mesmo tempo, economizar tempo? Leia os resultados, do melhor para o pior, segundo critérios de limpeza, eficiência e “hackeabilidade” – ou seja, a probabilidade de eu tentar de novo ou sugerir a alguém.

Tirar o pó dos rodapés com lenços perfumados

Lenços para secadoras são ótimos nos rodapés e portas e não deixam a poeira se acumular Foto: Jennifer Chase

Num vídeo que foi visto mais de 500 mil vezes, o usuário @ken.c.long pergunta: “Você já usou lenços perfumados para secadoras para limpar os rodapés? Bem, talvez esteja na hora”. Esse truque vai além de limpar rodapés, afirma ele: a camada deixada pelos lenços também vai evitar que mais poeira se acumule.

OK, admito: fui tendenciosa ao entrar neste hack, porque já fiz isso antes e posso atestar que funciona muito bem. Uma varredura com lenços perfumados para secadoras ao longo dos rodapés pega toda a poeira e sujeira visíveis. Desta vez, passei os lenços pelas portas e batentes, porque não tenho prestado muita atenção nessas partes, e fiquei muito satisfeita com o resultado. Duas semanas depois, verifiquei os mesmos pontos e eles ainda estavam livres de poeira. Portanto, se você já tem um pacote de lenços perfumados para secadoras, também tem um espanador eficaz – e uma medida preventiva.

Limpeza: 5/5

Eficiência: 5/5

Hackabilidade: 5/5

Se livre de pelos de animais de estimação com uma luva de borracha

Luva de borracha ajuda a tirar os pelos dos animais de estimação do sofá Foto: Jennifer Chase

A socorrista de animais Felicia Wilson compartilhou seu segredo para manter a casa livre de pelos de animais. Isso foi em abril do ano passado e, depois disso, ela ganhou mais de meio milhão de visualizações. O segredo? Uma luva de louça de borracha. Ponha a luva e passe a mão sobre uma superfície com muito pelo e eles vão grudar na luva de imediato. Honey, minha gata, adora ficar no meu sofá de veludo, deixando bastante pelo para trás.

Uma história rápida: certa vez, o TikTok me influenciou a comprar uma engenhoca reutilizável de US$ 30 chamada removedor de pelos de animais ChomChom. É definitivamente melhor do que o rolo de fiapos comum, mas a parte pegajosa se desgastou depois de um ano.

Desta vez, o resultado foi melhor. Usando uma luva que já possuía, segui as instruções de Wilson. Foram necessárias seis ou sete varreduras firmes para coletar todo o pelo, mas a luva pegou tudo e deixou meu sofá e o cobertor favorito totalmente sem pelo.

Limpeza: 4/5

Eficiência: 4/5

Hackabilidade: 4/5

Use um esfregão para deixar as janelas brilhantes

Esfregão nas janelas: um pouco desengoçado Foto: Jennifer Chase

O vídeo de Jacqueline Stein, visto mais de 65 mil vezes, garante aos espectadores que limpar as janelas com uma toalha de microfibra presa a um esfregão estilo Swiffer “leva menos de cinco minutos, e suas janelas vão ficar lindas!”.

Tenho janelas altas e preciso de um banquinho para limpar lá em cima, então pensei: “Tá bom, vamos tentar”. Depois de molhar uma toalha de microfibra com produto de limpeza, prendi-a nos cantos do Swiffer. (Usei limpador de vidro da marca Safeway; no vídeo, Stein usa uma mistura de vinagre, água e detergente).

Foi meio desajeitado usar o Swiffer: não dava para ter muito controle e ele não deslizava direito. E Stein tinha sugerido mergulhar o Swiffer num balde com a mistura de limpeza. Achei que meus produtos seriam bons, mas foram necessários muitos sprays para molhar a toalha e, mesmo assim, pouca coisa foi para as janelas. No final, tive de pedir ao meu noivo de 1,80m para borrifar diretamente as janelas para mim. O consenso? Banquinho, pano e produto de limpeza teriam feito um trabalho melhor.

Limpeza: 3/5

Eficiência: 1/5

Hackabilidade: 1/5

Recipiente com desinfetante na caixa acoplada do vaso sanitário

Antes de testar essa hack, passei por um fracasso retumbante ao tentar seguir as instruções para limpar meu triturador de lixo com gelo e água. O gelo ficou preso e quase quebrou meu triturador. Talvez eu tenha feito algo errado, mas, para mim, foi zero em todas as categorias. Não deu certo.

Encanada com esse incidente, decidi não seguir esse hack da usuária do TikTok @lexi_gray_, que abriu um buraco numa garrafa de solução de limpeza e a deixou na caixa acoplada do vaso sanitário. Essencialmente, toda vez que ela dava descarga, um pouco de desinfetante era liberado na caixa e no vaso, supostamente refrescando o banheiro.

Imaginei meu gato bebendo água do vaso misturada com produtos químicos, e os comentários do vídeo gritavam: NÃO FAÇA ISSO. O especialista em encanamento Paul Abrams, da Roto-Rooter Plumbing & Water Cleanup, confirmou que os comentaristas estavam certos.

Ele adverte que a garrafa pode sair da posição e bloquear as partes móveis dentro da caixa acoplada do vaso sanitário, impedindo o funcionamento do vaso ou fazendo com que ele fique funcionando sem parar. Como a forma e o tamanho das caixas variam, a probabilidade de que isso funcione para todo mundo é bem pequena.

Algumas coisas simplesmente não podem ser hackeadas.

