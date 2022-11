Dieta para emagrecer: Quanto peso posso perder em um mês?

Publicidade

Quanto peso é normal perder por mês para uma pessoa que está fazendo dieta para emagrecimento?

Heloisa Castro, São Sebastião

Responde Marianne Fazzi, nutricionista

Esse valor depende de vários fatores, como sexo, idade, estado de saúde, genética e até mesmo se a pessoa já fez dietas anteriormente, pois o efeito sanfona (engorda-emagrece-engorda) altera o metabolismo.

É importante que o processo seja gradual para se atingir o objetivo esperado. Para mulheres em grau leve de obesidade, por exemplo, o mais indicado é ter um emagrecimento de 500g a 1 kg por semana, ou seja, de 2 a 4 kg de gordura por mês.

Com uma alimentação balanceada, a retenção de líquidos tende a diminuir e o intestino a funcionar corretamente, fatores que também influenciam no peso corporal. Ao aliar atividade física, o emagrecimento pode ser mais rápido, sem comprometer a saúde, não precisando diminuir tanto a quantidade das calorias ingeridas.

A proporção correta de cada nutriente é diferente para cada pessoa, sendo necessária uma avaliação nutricional das necessidades individuais. Por isso, evite ao máximo adotar dietas prontas disponíveis na internet e até mesmo, as prescritas por nutricionistas para outras pessoas. Em sua maioria, elas são pobres em nutrientes e podem levar a uma deficiência nutricional. Além disso, para quem busca emagrecimento é um tiro no pé - já que quanto mais restrições desnecessárias são feitas, mais difícil fica emagrecer e manter, pois o metabolismo é alterado.

Uma dieta precisa ser completa e possuir proteínas, carboidratos, fibras, gorduras de boa qualidade, vitaminas e minerais

Fazer uma dieta restritiva sem acompanhamento profissional ético pode causar hipoglicemia – quando os níveis de açúcar no sangue caem, causando dor de cabeça, fraqueza, irritabilidade, náuseas, vômitos e até desmaios. Pelo consumo de alimentos muito restrito, é comum existir deficiência de vitaminas e minerais também, o que vai prejudicar a imunidade. E até um efeito nada desejado: excesso de vontade de doces no final do dia, onde a pessoa acaba cedendo e desiste da dieta logo nos primeiros dias.

Por ser uma dieta “com prazo de validade”, os hábitos que levaram ao excesso de peso não são trabalhados. Por isso, a pessoa pode ganhar todo o peso perdido de volta rapidamente - o famoso efeito sanfona.

De forma geral, uma alimentação saudável inclui quantidades equilibradas de carboidratos (arroz, batatas, macarrão…), proteínas (frango, peixe, boi, feijão, grão-de-bico…), gorduras boas (azeite, oleaginosas, sementes…) e hortaliças, que vão fornecer principalmente vitaminas e minerais, e outras substâncias, como antioxidantes. Quanto mais variada e natural for a alimentação, melhor.

O segredo da manutenção do peso é trabalhar as questões comportamentais e controlar os sabotadores internos que levam a pessoa a comer mais. Em outras palavras: autoconhecimento. Quando você tem noção do que te faz mal, você se vigia e age com autorresponsabilidade a favor da própria saúde.

Por esse motivo, é importante que o emagrecimento aconteça pela construção de hábitos saudáveis e alteração da mentalidade, gradualmente. Assim, você constrói um estilo de vida e manter o peso deixa de ser algo tão desafiador.