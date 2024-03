Documento inédito mostra remédios que interferem na segurança ao dirigir; confira lista

Reabilitação pós-AVC: a importância do tratamento das sequelas do episódio

Antiparkinsonianos: se usados por muito tempo podem gerar efeitos colaterais prejudiciais à direção.

Anfetaminas: são estimulantes e, de forma geral, aumentam a autoconfiança do condutor, tornando-o mais agressivo e aumentando o potencial de risco da direção. Mas, há exceções: as anfetaminas utilizadas no tratamento do TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) impactam positivamente a capacidade de direção e aumentam a segurança dos motoristas com esse transtorno.

Antipsicóticos utilizados no tratamento da esquizofrenia: os típicos (utilizados na fase aguda da doença) são muito associados a efeitos nocivos à segurança no tráfego. Já os atípicos (usados na fase crônica), são mais bem tolerados e até melhoram as habilidades de condução com o decorrer do tratamento.

Canabinoides: os que contém THC têm efeitos na cognição, coordenação motora e função visual. Por isso, prejudicam a capacidade de dirigir.