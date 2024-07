Dormir com cabelo molhado dá gripe? Vitamina C evita a doença? Veja mitos e verdades

Verdade. Como destaca o Ministério da Saúde, ainda não existem medicamentos que tenham demonstrado bons resultados no combate aos vírus da gripe e do resfriado, por isso, o tratamento é direcionado ao alívio dos sintomas. “Os cuidados basicamente são antitérmicos, anti-inflamatórios, se a pessoa não tiver nenhuma contraindicação, além de lavagem nasal e eventualmente um descongestionante quando o nariz está muito congestionado”, afirma Costa.

Entre os cuidados reais, também é muito importante beber bastante líquido, se mantendo hidratado e comer alimentos leves e saudáveis.

7. E para me proteger de infecções? Também não existe suplemento?

Verdade. Como vimos, a vitamina C, ou outros suplementos vitamínicos com a promessa de aumentar a imunidade, não terão grandes efeitos em pessoas que não estão com deficiência do nutriente. Além disso, segundo o infectologista do Hospital Oswaldo Cruz, a melhor estratégia para manter o corpo protegido é levar uma vida saudável, de forma constante: ter uma alimentação adequada, repouso suficiente, noites de sono adequadas e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

É importante ainda, em especial para os grupos de maior risco, como idosos e crianças, tomar a vacina contra a gripe anualmente. Mesmo que ela não evite a infecção em todos os casos, ela diminui de forma expressiva o risco de hospitalização e morte pela doença.

Stefan explica, ainda, que mais do qualquer outra coisa, os cuidados para evitar o adoecimento pelos vírus da gripe e do resfriado começam com a própria pessoa infectada. “Quem está sintomático deve tomar medidas para não transmitir o vírus a outras pessoas, o que inclui o uso de máscara”, ensina.