Duas crianças são diagnosticadas com sarampo no Rio de Janeiro

Dois casos de sarampo foram registrados no município de São João de Meriti, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, 14. As pacientes são duas crianças da mesma família, ambas com menos de um ano de idade. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, elas receberam alta médica e passam bem.

Vacinação é a melhor forma de proteção contra a doença Foto: Gabriela Biló/Estadão - 18/08/18

PUBLICIDADE No primeiro caso, a criança começou a apresentar manchas vermelhas pelo corpo (exantema) em 28 de fevereiro. Os profissionais de saúde estimam que o período provável de incubação abrangeu de 7 a 21 de fevereiro e o de transmissibilidade, de 22 de fevereiro a 4 de março. Já no segundo caso, o exantema surgiu no dia 2 de março, com incubação do vírus entre 9 e 23 de fevereiro e transmissibilidade entre 24 de fevereiro e 6 de março. Além das manchas, os bebês apresentaram febre, tosse, coriza e conjuntivite, evoluindo para internação em uma unidade de saúde. O município foi orientado a vacinar os profissionais onde as crianças foram atendidas e a fazer busca ativa por pacientes com suspeita da doença. Os casos seguem em investigação, a fim de encontrar a fonte da infecção.

Segundo Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), ainda não é possível afirmar se os casos são importados ou autóctones — quando a infecção ocorre na mesma área geográfica em que a pessoa mora, ou seja, sem que ela tenha viajado para uma região de circulação da doença.

“Não se identificou quem transmitiu o vírus para as crianças, mas é importante termos em mente que a cobertura vacinal da Tríplice Viral (imunizante que protege contra sarampo, caxumba e rubéola) é baixa em São João de Meriti”, destaca Flávia

Segundo dados do Ministério da Saúde, em dezembro de 2024, o município tinha uma cobertura de 73,68% para a 1ª dose da vacina e de 45,30% para a 2ª. Em todo o País, a cobertura é de 95,22% para a 1ª dose e de 79,73% para a 2ª.

“É um alerta importante que mostra que a baixa cobertura vacinal permite o retorno da doença”, diz Flávia. “Ações de intensificação da vacinação, para mim, são mais que urgentes em São João do Meriti”.

Alta de casos em diferentes países

A confirmação de registros ocorre poucos meses após o Brasil reconquistar o status de País livre do sarampo e em um cenário de alta de casos no mundo.

De acordo com uma análise da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), foram registrados 127.350 casos de sarampo na Europa e na Ásia Central em 2024, o dobro do reportado em 2023 e o maior número desde 1997.

Nos Estados Unidos, já são 301 casos confirmados, 95% deles envolvendo pessoas não vacinadas, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC). A doença causou a morte de uma criança não imunizada, o primeiro registro de óbito no País em dez anos, e um segundo caso fatal está sob investigação.

Para especialistas ouvidos pelo Estadão, a situação nesses locais serve de alerta para o Brasil e outros países: a população deve se vacinar.

Doença pode ocorrer em qualquer idade

O sarampo é causado pelo Morbillivirus e pode ocorrer em qualquer idade, com potencial de gravidade maior nas crianças abaixo de um ano, nos imunocomprometidos e em pessoas desnutridas.

