Com anúncio de investimento anual milionário, dieta extremamente restritiva, vários suplementos e carga exaustiva de exercícios físicos e exames diários, o empresário multimilionário americano Bryan Johnson tem o ambicioso objetivo de ter 18 anos novamente. “Estou tentando me tornar biologicamente idêntico a Talmage (filho adolescente dele). Gostaria que os médicos não fossem capazes de discernir quem é quem”, disse, em entrevista ao site da Vice dos Estados Unidos.

Faz dois anos que ele afirma se dedicar, quase integralmente, ao que passou a chamar de Projeto Blueprint. Aos 45 anos, diz ter conseguido reduzir sua idade biológica em 5,1 anos e reduzido seu ritmo de envelhecimento em 24%. À Bloomberg, definiu ter múltiplas idades num corpo só: coração de um homem de 37 anos, a pele de 28 anos, a capacidade pulmonar e a forma física de 18 anos.

Para isso, Johnson diz levar uma vida para lá de regrada. Vive num eterno déficit calórico (1.977 calorias, divididas em três refeições), toma mais de cem comprimidos de suplementos, tem uma dieta vegana, faz uma hora de exercícios diariamente (com treino de intensidade três vezes a semana), além de passar por carga exaustiva de exames todos os dias.

Ele é acompanhado por uma equipe de 30 médicos e especialistas em saúde, com um gasto de U$ 2 milhões ao ano (embora, nas redes, ele diga que seguir seu plano custa pode ser feito com apenas U$1,6 mil ao mês), segundo disse à Bloomberg.

Blueprint doesn't cost $2M a year, it can be done for $1,684.50/month which includes food. Variations can be done for even less. — Bryan Johnson (@bryan_johnson) February 4, 2023

Em um site, Johnson compartilha o passo a passo sobre como adotar o estilo de vida dele, que, segundo o próprio empresário, o faz se sentir mais “feliz”, “vivo” e “realizado” do que nunca. “Superficialmente, o Blueprint pode parecer algo sobre saúde, bem-estar e envelhecimento. É, na verdade, um sistema para tornar o amanhã melhor para você, para mim, para o planeta e para nosso futuro compartilhado com a inteligência artificial”, explica.

Especialistas da área da genética e geriatria, que estudam envelhecimento, avaliam que Johnson decidiu se tornar “rato de laboratório” de tratamentos sem evidências contundentes e se coloca em risco. Eles advertem que o envelhecimento é um processo heterogêneo e individual, e frisam que a adoção de qualquer dieta exige acompanhamento de profissionais de saúde.

Segundo os especialistas, Johnson parece confundir ser jovem com aparentar jovialidade, e que só há evidências de redução do ritmo de envelhecimento em animais - reversão ainda não é uma possibilidade nem neles. Envelhecer, explicam, é um processo natural e inexorável. Em vez de fugir dele, orientam que o que se deve buscar é o envelhecimento saudável, e, para isso, indicam que o radicalismo não é o melhor caminho.

Wilson Jacob Filho, professor de geriatria da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), afirma que, com restrições calóricas (como Johnson afirma fazer), já foi possível desacelerar o ritmo de envelhecimento em camundongos.

Em humanos, é mais difícil fazer experimentos assim, conta, porque exige seguir uma dieta bastante restrita de forma correta. “Existem alguns grupos extremamente dedicados a esta dieta com restrição calórica, que se obtém alguns resultados, mas não são resultados dignos de uma diretriz científica.”

Isso parece ser a tônica da estratégia de Johnson: adotar comportamentos que tenham qualquer tipo de evidência científica em impacto do envelhecimento e persegui-lo. O que pode ser bastante perigoso. “Antes de funcionar, a coisa tem que ser segura”, destaca Claudia Kimie Suemoto, professora associada da disciplina de geriatria da FMUSP.

Ela destaca que a aprovação e liberação de terapias segue uma “história natural”: “Testar num animal; depois, você vai para grupos de pessoas saudáveis, para ver se é seguro antes de efetivo. Quando você vê que é seguro, aí sim aumenta um pouquinho a amostra. O resultado foi legal? Faz um estudo grandão. Tem várias etapas e ele está pulando todas essas etapas.”

Dieta

Outra escolha bastante contestável de Johnson são os suplementos. Claudia destaca que a maior parte dos estudos que os avaliaram são “muito ruins”. “Estudos grandes populacionais nunca mostraram o benefício de nenhuma vitamina ou suplemento.”

Bryan Johnson toma mais de cem comprimidos de suplementos Foto: Dustin Giallanza/Blueprint

Uma substância suplementada chamou bastante a atenção de Jacob: o lítio. “Usamos lítio como uma forma de tratamento pra doenças psiquiátricas. Qual é o motivo de você administrar para uma pessoa saudável? Nenhum.”

Jacob comenta, por outro lado, que evitar a carne animal faz mais sentido. “Existem evidências bem consistentes de que os alimentos a base de proteína animal, em especial quando elaborados com determinadas composições, são predisponentes de doença”, diz Jacob. E doença, por sua vez, encurta a vida.

Embora a abstinência diminua o risco de doença, o geriatra indica que o melhor é controlar a ingestão de proteína animal e evitar excesso, mas sem cortá-la completamente.

A chave para a alimentação saudável está na diversidade. “A dieta muito restrita geralmente leva ou para o lado da ausência ou para o lado do excesso de determinados nutrientes”, alerta o geriatra. “Qualquer tipo de dieta deve ser supervisionada por um profissional que saiba as consequências dessa dieta, ela não pode ser feita aleatoriamente.”

É possível dizer a idade exata de um órgão?

Os especialistas ouvidos pelo Estadão também contestam a maneira como Johnson falam sobre os órgãos deles. Cravar uma idade para eles, dizem, é uma estratégia de marketing e o número apresentado não passa de um chute. “É impossível medir a idade funcional de um órgão. Você pode compará-la com idades funcionais de uma população específica. É um número fictício, é um número chutado.”

Segundo os especialistas, Johnson parece confundir ser jovem com aparentar jovialidade, e que só há evidências de redução do ritmo de envelhecimento em animais Foto: Dustin Giallanza/Blueprint

“É perfeitamente possível que eu pegue uma pessoa de 50 anos e diga: ‘Olha, fiz um teste e você tem um pulmão cujo desempenho é compatível com a sua idade’. Pode ser que venha melhor do que eu esperava: ‘Olha, parabéns! Você está com o pulmão que tem características de um indivíduo mais jovem’. Se vier prejudicado, vou dizer ao contrário”, explica. “(Mas) Isso não permite dizer que eu tenho um pulmão de 17 anos. Me permite dizer, olha, o meu pulmão está mais preservado do que se esperava.”

Nesse sentido, Jacob acrescenta que Johnson parece confundir ser jovem com aparentar jovialidade. “O jovem e o idoso tem uma demarcação cronológica, determinada para fins estatísticos, de pesquisa e de documentação, mas ela não marca uma funcionalidade. O indivíduo pode ser um jovem envelhecido e pode ser um idoso jovial com características funcionais diferentes daquela que você esperaria na idade.”

Genética

Por ora, o plano do empresário americano também ignora que o envelhecimento tem um componente genético. “O ambiente (estilo de vida, basicamente) realmente é muito importante, chega a ser 80% do envelhecimento. E 20% depende da genética. Mas quanto mais a pessoa vai envelhecendo, maior é o papel da genética”, afirma a pesquisadora do Centro de Estudos sobre o Genoma Humano e Células Tronco da USP, Mayana Zatz, uma das maiores geneticistas do País.

“Tem trabalhos de um pesquisador nos Estados Unidos, que já estudou mais de 500 centenários. O que ele diz? Metade deles tem sobrepeso, nunca fizeram exercício na vida e muitos fumaram a vida inteira. Essas pessoas têm resistência, não é o ambiente. Eu brinco sempre que eles aguentam qualquer desaforo do ambiente”, completa.

Terapias gênicas, que buscam modificar ou introduzir algum gene, estão na mira de Johnson. Mayana, porém destaca, que, no caso do envelhecimento, não há nenhuma com comprovação - por ora, elas são indicadas para tratamento de algumas doenças, como anemia falciforme. “Aliás, a gente nem sabe quais os genes que precisariam ser alterados.”

Na USP, Mayana comanda uma pesquisa com centenários, que criou o primeiro banco genômico de idosos do Brasil. Eles buscam na genética uma explicação para os centenários. “Acreditamos que não seja um único gene, mas um conjunto de genes. Isso vai dificultar você pensar em terapia gênica.”

Envelhecer com saúde

Outra coisa que preocupa os especialistas é a forma como Johnson trata e fala sobre o envelhecimento. “Me preocupa essa visão de envelhecimento como doença. Envelhecer faz parte do ciclo da vida”, diz Claudia.

“Não há nenhuma possibilidade de se viver muito sem incluir o fenômeno do envelhecimento”, acrescenta Jacob. “O envelhecimento está inexoravelmente incluído dentro do ciclo da vida. Nas últimas décadas, temos conseguido prolongar o período de envelhecimento, outras fases do ciclo não se modificaram.”

De fato, o mundo tem ficado cada vez mais velho. As Nações Unidas (ONU) esperam que haja 1,6 bilhão de idosos em 2050 (16% dos moradores da Terra). Se, por ora, pessoas com 65 anos ou mais representam cerca de 10,2% do Brasil, a mesma taxa deve ser de 33% em 2100. “Para que isso seja um ganho social, pra que isso traga um benefício ao indivíduo e à sociedade, isso deve ser acompanhado de uma preservação ou de uma manutenção da capacidade funcional”, diz Jacob.

Nenhuma economia resistirá caso não haja uma guinada para o envelhecimento saudável, destacam os especialistas. Mas, afinal, como fazer isso? O primeira passo, dizem, é entender o que significa saúde.

“O mérito de permanecer jovial é perfeito para quem assim precisa se caracterizar, mas não é sinônimo de saúde”, diz Jacob. “Saúde é outro departamento. Para que eu tenha saúde, tenho que me considerar fisicamente apto, que inclui a cognição, o raciocínio, a locomoção, a função de todos os órgãos; emocionalmente hábil, tento ter uma capacidade de relacionamento social.”

Os especialistas destacam que radicalismo não é o caminho para envelhecer com saúde. “É preciso desmistificar a ideia de que atitudes radicais são modelo de saúde. O indivíduo exageradamente magro ou exageradamente atlético, exageradamente obediente às regras de bom comportamento raramente vai ser um exemplo de saúde. Os atletas tem vida média menor do que a população em geral”, diz Jacob

Veja dicas dos especialistas para envelhecer com saúde

1. Comece o mais cedo possível: “Na fase de adultos já é importante que atente para o fato de que os vieses que eu cometer na fase adulta, vou pagar a dívida lá na frente. Tabagismo, etilismo, sedentarismo, obesidade, exposição a drogas de quaisquer natureza, todas estes estes concessões serão debitadas no futuro”, alerta Jacob.

2. Alimentação saudável: os especialistas destacam que ela precisa ser diversa em nutrientes e adequada a cada fase da vida (comer a quantidade de calorias que se gasta).

3. Exercício físico: é preciso contrair músculos. “O músculo hoje não é mais entendido exclusivamente como um órgão motor. O músculo secreta um monte de substâncias quando estimulado a se contrair, que são responsáveis pela manutenção do equilíbrio interno do indivíduo, que interfere tanto com a parte cognitiva quanto na imunidade e nas reações metabólicas”, afirma Jacob.

4. Manter a mente ativa.

5. Cultivar um patrimônio social: “Se não tiver um patrimônio social, essa pessoa vai ter uma longevidade muito grande, mas vai ser muito infeliz, porque vai ser sentir isolado do mundo.”

6. Entender o envelhecimento como algo natural: é possível ser longevo, saudável e feliz.