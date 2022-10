O que gripar no inverno tem a ver com a guerra do medo nestas eleições

É bem possível que você não acredite, mas friagem não causa doença. Tomar chuva, sair no vento desagasalhado, pisar no chão frio, nadar em piscina gelada, tomar sorvete no inverno, nada disso deixa a gente resfriado. Nem gripado.

Eu sei, é difícil acreditar. Depois de passar a infância toda ouvindo sermões por causa disso e boa parte da vida adulta repetindo as mesmas broncas para as crianças, a crença fica impregnada em nós.

Para dificultar ainda mais, o cérebro insiste em encontrar padrões e estabelecer relações de causa e efeito a partir deles – nem sempre verdadeiras. Como vemos mais gente adoecendo no inverno, cuja característica mais notável é o frio, parece-nos que as baixas temperaturas estão ligadas às infecções.

Mas não é o caso, obviamente. O que causa gripes e resfriados são vírus, não golpes de ar. E estudos com pessoas expostas a frio com e sem agasalho já comprovaram que levar uma blusa só protege contra desconforto.

Gripe é causada por vírus. O casaquinho só ajuda a diminuir o desconforto Foto: Felipe Rau/Estadão

Fiquei imaginando o que aconteceria se a friagem fosse politizada. Consigo já ouvir o discurso de políticos bradando pela proteção de nossas crianças e nossos idosos, que sofrem e padecem no inverno por conta de certos adversários que insistem nas mentiras de que o frio não causa essas doenças.

Surgiriam acusações de que os estudos não são confiáveis, porque qualquer um que já tenha andado no meio do povo sabe que no inverno muita gente adoece.

Só de pensar no desespero dos políticos que tentassem defender a verdade fico angustiado. Antevejo o esforço vão para esclarecer os mecanismos de contágio viral, a insistência inútil em mostrar que associação é diferente de causa, as explanações sobre os reais motivos das maiores taxas de infecção, como ambientes menos ventilados e ar mais seco.

Tudo em vão. As explicações que tentam dar conta da complexidade do mundo real sendo atropeladas por frases de efeito e simplificações da realidade em slogans de fácil memorização. Casacos pela vida. Contra o frio da morte. Daí para baixo.

Em muitos aspectos essa é a nossa história atual. Campanhas políticas alimentando ao máximo os vieses cognitivos e apostando alto no simplismo das explicações rápidas e fáceis para nós que não temos tempo nem interesse para nos aprofundarmos em cada uma das questões relevantes para o País. Estimulando a decisão por medo. Substituindo o julgamento racional por apelos à afinidade: gosto, logo está certo. Não gosto, logo está errado.

Acho difícil mudar o rumo dessa ou futuras campanhas. Mas se você se convenceu de que o frio não causa gripe, já é um começo.