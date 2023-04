Eles dançaram juntos na pré-escola e 16 anos depois se reencontraram; conheça essa história de amor

Quem não sonha em viver uma grande história de amor? Apesar das milhares de inspirações disponíveis em filmes e na literatura, poucos acreditam que uma paixão avassaladora acontecerá em sua vida.

O pediatra Ariano Brilhante, 27 anos, e a psicóloga Bianca Fernandes, 26 anos, também faziam parte desse grupo. Até que aconteceu com eles.

“Eu sou muito cético, então custo muito a acreditar nas coisas, mas nossa história provou que eu sou obrigado a acreditar”, conta Ariano. De descrente, ele passou a ser inspiração. No Twitter são mais de 68 mil curtidas na publicação que conta a história do casal. “Por mais que no dia a dia a gente ache muito normal, de tempos em tempos ganha essa proporção nas redes”, conta Bianca.

Não tinha par pra dançar na minha formatura do abc e o colegio me arrumou um menino um ano mais velho pra me acompanhar. 17 anos depois a gente casou. https://t.co/JRUFsliDVL pic.twitter.com/TgRPUjETYu — bianca f (@biancafffff) March 25, 2023

Durante o Ensino Fundamental, uma das maiores conquistas das crianças é quando se tem o domínio da leitura e da escrita. Por isso mesmo, vários colégios fazem uma celebração para marcar o progresso. Foi assim também no colégio Hipócrates, em João Pessoa, na Paraíba.

“Em 2003 eu ia me formar no ABC e precisava de um par para fazer a entrega da aliança de formanda e dançar a valsa. Mas eu não tinha alguém que pudesse me acompanhar, então a escola falou que eles iriam se encarregar disso”, conta Bianca Fernandes, que na época tinha sete anos.

Decidiram chamar o aluno Ariano Brilhante, que era um ano mais velho do que Bianca na época, para ser seu par. “A gente não era amigo, não existia nenhum tipo de proximidade com ele.”

Continua após a publicidade

Reencontro

Depois da dança, as duas crianças envergonhadas não se falaram mais. Nove anos depois, porém, se reencontraram em uma festa de 15 anos de uma amiga em comum. Bianca foi puxar papo com o menino mas Ariano não lembrava de seu antigo par.

“Na hora, eu não acreditei nela, porque eu só lembrava da minha formatura e da outra menina que eu dancei”, conta. Para Bianca, isso foi um choque. Afinal, apesar dos anos separados, em casa, sua mãe e irmã sempre falavam do ‘galeguinho’ que dançou com ela. “Era muito normal saber que Ariano era o meu par no ABC. Então quando eu descobri que ele não acreditava nem que eu estava falando a verdade pra mim foi muito chocante”, diz ela.

Os anos foram passando e cada vez mais os dois se encontravam em festas de amigos em comum, bares populares da cidade e até passaram a se conectar nas redes sociais para manter um contato mínimo.

'Eu não acreditava em destino, mas depois da nossa história comecei a crer nisso. Realmente alguma coisa já estava sendo feita para ajudar a gente a se juntar', conta Bianca Foto: Josemar Gonçalves/Estadão

“Eu achava ele bonito, só que sempre ou eu estava namorando ou ele, então nunca era uma possibilidade”, conta Bianca.

Até que em 2019, pelo Twitter, Ariano mandou uma mensagem para Bianca pedindo uma encomenda de bolo para sua mãe, que é confeiteira. “Minha mãe fez a entrega e um mês depois disso, ele me mandou um ‘e aí?’ e eu não entendi porque ele iria fazer uma encomenda tão tarde da noite”, diz.

Continua após a publicidade

A mensagem pouco tinha a ver com encomendas de bolo, mas sim uma tentativa dos amigos de Ariano em juntar o casal. A aposta foi certeira. O casal começou a namorar poucos meses depois, em dezembro de 2020 começaram a morar juntos e em maio de 2022 casaram-se.

Depois de várias conversas e alguns encontros, Ariano finalmente viu a foto dos dois pequenos e lembrou. “Eu não tinha prova, então para mim não era verdade. Eu só levava de boa fé, mas quando vi a foto, falei ‘Caramba, ela estava certa’”, conta Ariano.

Vida de casado

Talvez por terem se conhecido na idade da diversão, o universo lúdico ainda faz parte do dia a dia dos dois. Algo que é percebido no jeito que brincam um com o outro e até no pedido de casamento feito através do jogo ‘Imagem e Ação’. “Então quem me pediu foi ela, porque eu fiz a mímica e ela adivinhou. Aí eu tive que dizer sim”, brinca Ariano.

”Eu não acreditava em destino, mas depois da nossa história eu comecei, porque dentro dela existem várias coincidências. Então realmente alguma coisa já estava sendo feita para ajudar a gente a se juntar. E em algum momento ia acontecer”, conta Bianca. A família dos dois já se conheciam – alguns trabalharam juntos, outros estudaram na mesma escola e outros até moravam na mesma rua.

Encantada com a própria história, Bianca publicou um resumo dela no Twitter e a postagem foi viral. “É muito louco porque a gente sempre revive nossa história quando as pessoas descobrem. E a gente quer guardar tudo isso que acontece pra mostrar futuramente”, afirma Ariano.

Hoje, eles seguem o plano de realizar o sonho ‘um passo de cada vez’. Um deles, foi Nelsinho, o cachorro de dois anos que é o primeiro filho deles. “Para o futuro, queremos ter um bebê humano também”, brinca Bianca.

Continua após a publicidade

Mas como já aprenderam antes, eles também deixam o futuro na mão do destino. “Quem sabe o que ele vai trazer”, indagam.