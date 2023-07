Em Los Angeles, levando comida, sabonete e beleza para os moradores de rua

THE NEW YORK TIMES - LIFE/STYLE - Para Shirley Raines, eles são a realeza: a mulher com o braço paralisado que usa um cadarço como tipoia. O homem cujas mãos tremem quando ele abre sua bolsa. A garotinha que, ao ver Raines e sua cabeça brilhante, grita “cabelo rosa!”

Raines, 55 anos, fornece comida, serviços de higiene e apoio incondicional a pessoas sem casa por meio de sua organização sem fins lucrativos em Los Angeles, a Beauty 2 the Streetz. Eles são todos “reis” e “rainhas”.

É assim que ela vê as pessoas a quem ajuda: membros da realeza que estão passando por dificuldades.

'As pessoas passaram a amar algumas das pessoas que apoiamos e cuidamos', disse Raines. Foto: Alex Welsh/The New York Times

‘Virou uma pequena família da internet’

Raines quer disseminar essa visão - e aproveitou as redes sociais para fazer isso. Uma câmera está pendurada no caminhão onde ela distribui comida, capturando momentos que vão para suas contas do TikTok e do Instagram (5,3 milhões e 373.000 seguidores) que ela espera que estejam mudando a narrativa sobre os moradores de rua. É também um dispositivo de arrecadação de fundos para uma operação que funciona inteiramente com doações, disse Raines.

”As pessoas passaram a amar alguns daqueles que apoiamos e cuidamos”, disse Raines. “Tornou-se uma pequena família da internet.”

A Beauty 2 the Streetz se tornou uma organização sem fins lucrativos registrada em 2019. Sydney Granados, coordenador executivo da organização, estima que ela alimente cerca de 1.000 pessoas por semana, principalmente em Skid Row, uma área do centro de Los Angeles. Alguns dias, Raines traz hambúrgueres do McDonald’s. Nos outros dias, é pizza do Costco. Às vezes, um chef em um food truck prepara enchiladas, sopa de tortilla de frango ou bifes veganos de couve-flor. Raines e seus voluntários também distribuem produtos de higiene pessoal - pasta de dentes, escovas de dente, desodorante, xampu - e até tingem cabelos.

”A falta de moradia é um daqueles problemas muito visuais”, disse Ben Henwood, diretor do Center for Homelessness, Housing and Health Equity Research da Universidade do Sul da Califórnia. “Vemos isso em todos os lugares, mas, na verdade, não vemos as pessoas como elas são, a parte humana geralmente nos escapa. Esses esforços que permitem que as pessoas se conectem em um nível muito individual e sejam vistas, eu acho, são extremamente importantes para a autoestima.”

Onde quer que ela vá, Raines levanta o astral, com algumas brincadeiras e provocações leves. Em março, quando um homem que ela chama de Big T apareceu vestindo uma jaqueta muito apertada, Raines brincou que ele estava “apertado como um biscoito no pacote”. Ela costuma ser vista usando sandálias amarelas fofas e meias compridas de arco-íris, e aprendeu a linguagem de sinais americana para se comunicar com os “reis e rainhas” surdos.

”Ela é muito magnética”, disse Granados. “Ela é agradável, engraçada, brilhante - as pessoas adoram estar perto dela.”

Em 2021, Raines foi nomeada “Heroína do Ano da CNN”, ganhando uma doação de $ 100.000 para sua organização. A página Beauty 2 the Streetz Patreon arrecada cerca de US $ 6.000 por mês, e o grupo também solicita doações no Venmo e no Cash App. Nos últimos meses, essas doações permitiram que ela se expandisse para San Diego, Las Vegas e Long Beach, na Califórnia.

Mariana Rangel-Soto tem o cabelo descolorido por um membro da equipe Beauty 2 the Streetz. Foto: Alex Welsh/The New York Times

‘Minha jornada começou com dor’

O caminho de Raines para criar a Beauty 2 the Streetz começou em 1990, quando ela própria ficou desabrigada. Seu filho Demetrius J. Stephens Jr. passava muito tempo na casa de sua avó, em Compton, na Califórnia. Quando Demetrius tinha 2 anos, ela disse, ele acidentalmente engoliu uma pílula antipsicótica destinada a um de seus tios e acabou morrendo. Raines tinha 23 anos.

Raines “tornou-se um terror para este mundo”, disse ela. “Minha jornada começou com dor, morte, eu pensava, ‘por que estou viva?’”

Ela teve mais filhos, mudou-se para um apartamento em Inglewood, na Califórnia, com a ajuda de um vale-moradia, e conseguiu seu primeiro emprego como adulta trabalhando como telefonista no serviço de informações. Ela começou a fazer musculação e se tornou instrutora de fitness antes de fazer a transição para uma carreira na área de cobranças médicas.Ainda assim, Raines disse, pensamentos suicidas a assombravam. “Eu suportei muita dor que as pessoas não veem”, disse ela. “É isso que move este vagão.”

Depois de uma conversa franca em 2017 com sua irmã gêmea, que implorou para que ela encontrasse maior estabilidade emocional, Raines foi com uma amiga se voluntariar no Pauly’s Project, uma organização sem fins lucrativos que atende moradores de rua em Los Angeles. Ela desenvolveu uma ligação com algumas das mulheres que conheceu, que elogiavam seu cabelo e maquiagem. Então, um dia, Raines voltou a um evento do Pauly’s Project com produtos de beleza da Sephora e um balde de água quente. Raines pintou o cabelo das mulheres e distribuiu kits de maquiagem.

Parte do apelo dos vídeos de mídia social de Raines é o elenco recorrente de personagens que seus seguidores passaram a conhecer. Foto: Alex Welsh/The New York Times

Ela acabou atraindo tantos seguidores que decidiu prosseguir sozinha. Ela se estabeleceu em Skid Row com uma pequena equipe de voluntários, administrando o que ela chama de “socorro espiritual”.

”Todo mundo quer se sentir limpo”, disse Raines. “Todo mundo quer se sentir bem consigo mesmo. Eu tenho uma rainha agora, nós deixamos o cabelo dela roxo algumas semanas atrás. Nunca a vi sorrir tanto. Seu cabelo, todo roxo, desbotou, mas seu sorriso ainda é o mesmo, por causa dos efeitos duradouros de todos os elogios que ela recebeu quando seu cabelo foi pintado. Essas coisas não saem com a lavagem”.

Parte do apelo de seus vídeos nas redes sociais é o elenco recorrente de personagens que seus seguidores acabaram conhecendo - e o relacionamento de Raines com eles. Uma mulher, que estava grávida em um vídeo anterior, apareceu recentemente no caminhão com seu recém-nascido. ”Ela teve o bebê!” Raines gritou em êxtase, voltando-se para a câmera. “Ela teve o bebê!”

O esforço, porém, não foi fácil e cobrou seu preço. Sua fama crescente tem sido particularmente difícil para seus filhos, disse ela. “Enquanto eles estavam crescendo, eu era uma mulher de pavio curto, festeira, nunca tinha dinheiro para eles fazerem nada”, disse ela. “O mundo está me chamando de anjo, e eles não me veem como um anjo.”

Raines pensa frequentemente no filho que ela enterrou. Ela fica particularmente comovida com as crianças que atende, que vêm até ela sem os pais.

“Acho que eles me ajudam tanto quanto eu os ajudo.” /TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES