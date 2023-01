Em uma semana, número de casos de dengue cresce 55% em São Paulo

SÃO PAULO - Em apenas uma semana, o número de casos de dengue registrados na cidade de São Paulo neste ano cresceu 55%, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 3, pela Secretaria Municipal da Saúde.

Desde 1º de janeiro, foram notificados 1.166 casos da doença. No balanço anterior, divulgado há uma semana, eram 751.

A zona oeste é a região mais afetada. Três distritos da região já têm surto da doença: Jaguaré, Lapa e Rio Pequeno.

O crescimento nesses bairros foi considerado "inesperado" pela secretaria, que decidiu fazer uma ação conjunta com a prefeitura de Osasco, município localizado na divisa com a zona oeste e que também teve aumento do número de casos nas últimas semanas.

A ação será realizada a partir da próxima segunda, 7, e terá medidas para eliminar criadouros do mosquito.