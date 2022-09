Facetas dentárias: entenda os riscos e recomendações

As facetas dentárias são indicadas para melhorar a estética do sorriso, ao promoverem alterações no formato, tamanho e tonalidade dos dentes, corrigindo imperfeições. No entanto, alguns cuidados são necessários antes e também após o paciente realizar este tipo de procedimento.

No fim de agosto, o tratamento entrou em discussão após a família de Luiz Carlos dos Dores, de 56 anos, fazer uma denúncia no Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO). Segundo o marido do paciente, ele morreu em consequência de uma infecção generalizada depois da colocação de facetas dentárias.

Nas redes sociais, Benedito Antônio acusa a profissional que atendeu Dores de ignorar problemas dentários prévios que deveriam ser levados em conta durante o tratamento. “Ele realmente não tinha conhecimento, quem sabia da perda óssea e da periodontite era apenas a profissional em quem o Luiz confiou. Mas, mesmo assim, ela colocou as facetas, o que causou a morte do meu esposo”, disse, em perfil das redes sociais.

Em nota, o setor de fiscalização do CRO-GO afirmou que o processo ético odontológico tramita em sigilo na Comissão de Ética da entidade. “Somente as partes envolvidas, bem como seus procuradores e advogados munidos de procuração, poderão ter acesso ao andamento da denúncia”, disse. A Polícia Civil de Goiás também segue com as investigações.

Benedito Antônio ao lado de Luiz Carlos.

Luiz Carlos Dores realizou o procedimento de facetas dentárias em maio. No mesmo mês, começou a sentir dores, que se agravaram em agosto, quando foi internado e transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) entre os dias 8 e 10. Dez dias depois, ele morreu, segundo informações divulgadas pelo marido.

Antônio afirma que busca justiça. “Farei o impossível até se for preciso por justiça e continuarei aqui nesse mundo doido tentando viver e compreender os desígnios de Deus. Não é fácil, mas eu fiz um juramento de amor por você e seguirei com ele, independente do tempo que passar”, publicou ele.

Nas redes sociais, Benedito Antônio acusa dentista de ignorar problemas dentários que deveriam ser levados em consideração para a não realização do tratamento de facetas dentárias.

Jamilly Flexa, dentista responsável pelo procedimento, nega as acusações e afirma que se mantém à disposição das autoridades legais e administrativas para qualquer esclarecimento.

Ela publicou uma carta aberta nas redes sociais em que se defende das afirmações de que agiu com negligência. “Tendo em vista acusações com o cunho injurioso (sic), difamatório e calunioso pela pessoa Benedito Antônio Nascimento Santos Júnior, propagando notícias falsas sobre uma negligência para com o paciente Luiz Carlos, venho por meio desta esclarecer a situação”, publicou Jamilly. “Nunca fui negligente com relação ao atendimento de qualquer paciente, muito menos do senhor Luiz Carlos e do senhor Benedito”, acrescentou.

Segundo a dentista, ambos procuraram o consultório dela com a intenção de colocar facetas de porcelana, procedimento orçado em R$ 61 mil.

“Analisando o paciente Luiz Carlos, verificamos que o mesmo possuía doença periodontal com perda óssea, tecido conjuntivo e ausência de alguns elementos dentais, sendo necessário a realização de cirurgia óssea, conjuntiva e implante. Um raio-x foi realizado no paciente”, acrescentou a dentista. O marido da vítima nega ter tido conhecimento prévio.

Ainda de acordo com ela, após o procedimento de colocação das facetas dentárias, o casal não retornou mais ao consultório. “Mesmo com a insistência para que agendássemos um horário para verificar a situação do paciente e também administrar o débito (pendente)”, escreveu na carta aberta divulgada nas redes sociais.

Passado algum tempo, Jamilly afirma que foi contatada por Antônio. “Ele disse que o senhor Luiz estava com um inchaço do lado esquerdo do rosto. Atendemos o paciente sem nenhuma demora. Realizamos o exame clínico e verificamos que não havia edema, nem mesmo qualquer secreção, estando a gengiva sadia. Por cautela, solicitamos uma tomografia e um raio-x do local, sendo que os pacientes não realizaram tais exames”, afirmou ela.

A dentista disse ainda que, pelo fato de o paciente possuir doença cardiovascular, foi informado que deveria procurar seu cardiologista. “Para solicitar um remédio, caso ele interpretasse necessário. Aconselhamos ainda a procurar uma emergência caso as dores permanecessem até mesmo para realizarem exames a fim de verificar se havia alguma situação mais profunda”, pontuou ela. Novamente, os pacientes, segundo Jamilly, não retornaram ao consultório.

Modelo de facetas dentárias de porcelana.

Veja a seguir quais as recomendações para a colocação de facetas dentárias:

O que são facetas dentárias?

As facetas dentárias ou lentes de contato são pequenos acréscimos de resina ou de porcelana normalmente colocados na borda, por meio de intervenção cirúrgica, na ponta do dente, e na frente do mesmo, cobrindo uma face. O objetivo é corrigir imperfeições, como manchas, desgastes e espaçamento, melhorando a estética dentária.

Quais são os tipos?

A faceta dentária pode ser direta ou indireta. A primeira, em resina, é feita diretamente na boca. Já as indiretas, em porcelana ou resina, são feitas em laboratório.

Quais são as indicações?

“Corrigir dentes escuros, principalmente após tratamento de canal. Alterar as cores dos dentes, assim como alinhar levemente dentes que estão tortos. Recobrir gengivas pouco extensas. Também fechar espaços entre os dentes”, afirma Fernanda da Silva Prado, dentista da Yappy Centro Odontológico e especialista em periodontia e implantodontia. “É indicado para alguns pacientes que não estão satisfeitos com a condição de estética. É necessário ter boa saúde oral e sistêmica.”

Quais os cuidados antes de realizar o procedimento?

“O paciente deve ter uma boa higienização dental, ter saúde bucal adequada, ter uma saúde sistêmica total, não somente da boca. Se tem algum problema de mordida, isso precisa ser corrigido antes de fazer uma faceta. Se o paciente tem perda dental, ele precisa devolver essa estrutura. Devolver corretamente a mastigação. Uma reabilitação”, afirma Ricardo Gaeta, dentista especialista em prótese pela Universidade de São Paulo (USP).

“Então, o problema da lente de contato é quando ela é mal indicada. Às vezes, a pessoa não quer colocar aparelho e acaba colocando faceta dentária, fica com excesso de material.” Ele alerta ainda que é essencial manter a higiene, com uso de fio dental, e retornar ao dentista. Em caso de paciente tabagista, é preciso controlar esse hábito antes de iniciar o tratamento.

Como são colocadas? E quanto tempo demora, em média?

Para realizar as lentes, é feito todo um planejamento, assim como ensaio de como ficará o sorriso. Depois, são iniciadas as sessões, onde são feitos os desgastes dos dentes, processo necessário em 98% dos casos, para evitar excesso de material, que pode causar doença periodontal, acúmulo de alimento e retração gengival.

No caso das facetas dentárias de porcelana, após o preparo com sessões de desgastes dos dentes, são feitas as colagens das lentes. Normalmente, depois de três ou quatro consultas, em média em um ou dois meses, o tratamento é finalizado.

Como deve ser o acompanhamento após a colocação das facetas dentárias?

O acompanhamento depende principalmente do caso e da saúde periodontal do paciente, assim como da satisfação dele em relação ao volume colocado de lâminas e controle de preservação.

Quais são os riscos das facetas dentárias?

“Tratamento de facetas dentárias é um procedimento muito seguro, já feito em milhões de dentes mundialmente e quase zero de ocorrência”, afirma Ricardo Gaeta. “O problema é quando ele é mal indicado ou mal executado. Normalmente, antes de iniciar o tratamento, é preciso ver a indicação correta do paciente. E o mesmo precisa fazer o cuidado, ser um bom higienista, não ter doença periodontal e ter gengivas saudáveis antes de fazer esse tipo de procedimento.”

Em caso de paciente com problemas cardíacos, é preciso realizar um check-up antes?

“Em casos de pacientes cardíacos, sempre solicitamos um check-up antes com médicos cardiologistas e realização de exames”, afirma Fernanda Prado.

Caso a pessoa tenha doença periodontal, qual é a orientação antes de realizar o procedimento de facetas dentárias?

A orientação é realizar a terapia periodontal básica (raspagem supra e subgengival) antes de qualquer procedimento estético, não somente de facetas dentárias. E examinar todo o quadro odontológico do paciente, alertam os especialistas.

O tratamento é reversível caso o paciente não fique satisfeito?

“Não é reversível. Uma vez feito o tratamento, é muito difícil voltar atrás, mesmo sendo feito em resina. Tem o desgaste da superfície do dente e condicionamento do esmalte, que nunca volta a ser 100% como era. É um tratamento que precisa ser muito bem indicado e também planejado”, acrescenta Gaeta.

Quanto custa, em média, o procedimento?

Em geral, varia de R$ 1,2 mil e R$ 3 mil por dente, dependendo do tipo de material - porcelana ou resina -, assim como da quantidade de facetas que serão colocadas.

