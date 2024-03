Entrar em banheira com gelo, como Anitta e outros famosos, traz algum benefício à saúde?

Depende. A exposição a baixas temperaturas, chamada de crioterapia, realmente pode reduzir inflamações, ajudar na recuperação muscular e diminuir dores após exercícios intensos, de acordo com o ortopedista do Esporte João Polydoro, do Hospital Alemão Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo.

Para que isso aconteça de forma segura, contudo, são necessários cuidados. O principal, segundo o especialista, é que haja orientação e supervisão de um profissional de saúde — médico ou fisioterapeuta. “Isso é necessário porque a crioterapia não é para todos. Algumas pessoas podem ter problemas de saúde agravados devido à prática. É o caso de indivíduos com asma ou problemas de circulação. Por isso, é fundamental consultar um médico antes de entrar na banheira de gelo”, explica.