Esperança de remissão e cura

Ana Claire fez infusão com células CAR-T Foto: Divulgação

A servidora pública aposentada Ana Cleire Marques Diógenes tem 61 anos e mora em Fortaleza. Diagnosticada em 2017 com linfoma, foi submetida a quimio, imunoterapia e transplante autólogo de medula, mas, depois da remissão, o câncer voltou. Em fevereiro deste ano, foi a primeira paciente a receber o tratamento com as células CAR-T produzidas no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Depois de 90 dias, exame de escaneamento não apontou mais o câncer. Leia o depoimento:

“Fui diagnosticada com linfoma em outubro de 2017 e, depois do tratamento com quimioterapia e imunoterapia, a doença entrou em remissão.

Fiquei bem, de volta à vida normal. Num exame em 2020, porém, descobri que o câncer tinha voltado. Foi aquele impacto. Sou casada, tenho duas filhas, de 30 e 33 anos, e uma netinha de 11 meses. Todo mundo fica muito abalado.

Passei então por um transplante autólogo [da própria pessoa] de medula. Foi bem puxado. E isso em plena pandemia. Um ano depois eu estava bem, mas, em meados de 2022, comecei a sentir mal-estar e os exames confirmaram nova recidiva. Fui encaminhada ao Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Quando me apresentaram a possibilidade de tratar com CAR-T, aceitei de imediato, porque tudo foi muito bem explicado. Em fevereiro deste ano, fiz a coleta das células. É como uma doação de sangue, ligada a uma máquina, ao longo de duas horas. Na semana seguinte, me internei e fiz quimio, como preparação para a infusão, feita no dia 8 de março. Na recuperação, senti dores abdominais, logo tratadas. Era a dor do bem, como me explicou a médica. Eram as CAR-T trabalhando contra as células doentes.

E elas trabalharam muito bem. O PET-scan de 90 dias da infusão mostrou tudo limpinho. Voltei para Fortaleza em meados de junho. Fiquei muito feliz com esse tratamento não só por mim, mas porque sei que no futuro vai salvar muitas vidas.”