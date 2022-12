Espinafre contaminado causa delírios e alucinações em consumidores na Austrália

As autoridades australianas emitiram um alerta de saúde na última sexta-feira, 16, depois que pelo menos nove pessoas foram envenenadas pelo consumo de um espinafre contaminado, que teria causado delírios e alucinações.

O departamento de saúde ordenou a retirada do mercado do espinafre produzido pela empresa agrícola Riviera Farms e vendido nos supermercados Costco. As autoridades de saúde acreditam que o efeito tóxico do espinafre tenha sido produzido pela presença “acidental” de um contaminante, sem especificar qual seria esse contaminante.

A recomendação é de que os consumidores que adquiriram anteriormente esse produto, com prazo de validade até 16 de dezembro, se livrarem do vegetal. A ingestão deste espinafre contaminado pode causar delírios, confusão, alucinações, pupilas dilatadas, palpitações, calor no rosto, visão turva, febre e pele e boca secas, especificaram as autoridades de saúde no Twitter.

Por sua vez, um porta-voz da Riviera Farms comentou que o mais provável é que o espinafre foi contaminado por uma “erva que pode ter consequências para a saúde se consumida”, disse ele à emissora pública ABC.

As autoridades de saúde australianas informaram que até ontem à noite havia sido relatado o envenenamento de nove pessoas de quatro casas diferentes, embora a rede de televisão australiana Nine tenha informado na tarde de sexta-feira que o número ultrapassa 25 contaminados. /EFE