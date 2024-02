“A questão é se preparar para o sucesso”, diz a cientista comportamental Katy Milkman, professora da Wharton School da Universidade da Pensilvânia e autora do livro How to Change: The Science of Getting from Where You Are to Where You Want to Be [algo como “Como mudar: a ciência de sair de onde você está para chegar aonde quer”, em tradução livre]. “Crie um ambiente propício para fazer as escolhas que você quer fazer. Pense com antecedência sobre o que pode fazer você fracassar, para que você possa pensar estrategicamente sobre como superar esse obstáculo”.

E, quando encontramos motivação, ela não fica constante. Pode ir e vir em ondas.

“As pessoas tendem a avaliar mal os níveis futuros de motivação – elas não entendem que a motivação alta de hoje vai cair amanhã ou que outras motivações vão surgir”, conta B.J. Fogg, fundador do Laboratório de Design de Comportamento da Universidade de Stanford e autor de o livro Tiny Habits: The Small Changes That Change Everything [em tradução livre, “Pequenos hábitos: as pequenas mudanças que mudam tudo”]. “A outra coisa que as pessoas entendem errado é que elas acham que vão conseguir manter níveis consistentemente elevados de motivação, todos os dias. Simplesmente não é assim que funciona”.