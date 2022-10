Estadão lança canal no Telegram para ampliar acesso à informação confiável sobre vacinação infantil

Continua após a publicidade

O Estadão lança nesta sexta-feira, 7, o grupo ‘Vacina Estadão’ no Telegram, uma nova fonte de informação para pais e mães tirarem dúvidas sobre imunização infantil. O grupo estará disponível durante um mês, divulgando informações verificadas e apuradas com especialistas que são referência no assunto.

A ação integra o especial jornalístico “Geração Sem Vacina”, produzido pela turma do 1º Curso de Jornalismo de Saúde do Estadão. A partir dos baixos índices de imunização infantil no Brasil, o material reunirá reportagens, entrevistas e materiais informativos sobre os diferentes impactos que a queda na cobertura vacinal terá nas próximas gerações.

No Telegram, pais, mães e demais interessados no tema podem enviar perguntas sobre a vacinação de crianças. O Estadão irá consultar especialistas da área para sanar as dúvidas, e as respostas serão divulgadas no próprio grupo, que permanecerá ativo até novembro.

Foto: Helene Santos/Ascom Casa Civil

O canal é aberto. Para participar, basta clicar neste link. Também é possível abrir o Telegram e, na busca, digitar “Vacina Estadão”. Ao encontrar o grupo, selecione-o e clique em entrar. O aplicativo de mensagens está disponível para aparelhos Android e iOS.

O 1º Curso Estadão de Jornalismo de Saúde reúne 30 jovens jornalistas de 12 Estados brasileiros. O curso conta com o patrocínio da Interfarma, associação que reúne empresas e pesquisadores nacionais e estrangeiros da indústria farmacêutica.