Estou rindo, mas é sério

O mal-estar é mais importante para a sobrevivência imediata do que o bem-estar. É ele que nos põe para correr do perigo, nos mostra onde há injustiças, ameaças. Se nada nos incomoda é difícil arregaçarmos as mangas para transformar as coisas. Mas a longo prazo a situação é bem diferente.

Quando a situação não é resolvida, o acúmulo de mal-estar com o passar do tempo traz um desgaste emocional que nos pode fazer adoecer, aí sim atrapalhando de vez as possibilidades de que as coisas progridam. No longo prazo, sem o imediatismo da sobrevivência, quem traz as maiores transformações é o bem-estar.

Estressados, voltamos nossa atenção para o aqui e agora, focamos no presente e desconsideramos impactos futuros de nossas atitudes.

O humor está relacionado à criatividade, à sensação de relaxamento e à conexão

É só tranquilos que conseguimos expandir nossos horizontes – temporais, pessoas, geográficos, culturais – e planejar como as coisas poderiam ser melhores.

As emoções positivas estão por trás de comportamentos importantes como integração com os outros, curiosidade e criatividade. As brincadeiras, presentes em diversos animais, são formas de desenvolver e ampliar o repertório de habilidades, motoras, cognitivas e sociais, e só podem ocorrer num ambiente de bem-estar.

Esta semana chega às livrarias meu novo livro, Rir É Preciso – Descubra a ciência por trás do humor e aprenda a usá-lo para atravessar períodos difíceis, melhorar a sua saúde emocional e criar relações mais próximas, pela editora Sextante.

Descobri, nas centenas de horas de pesquisas para escrevê-lo, que o riso é uma ferramenta que a evolução selecionou por aplacar as emoções negativas rapidamente, restaurando a tranquilidade e estimulando emoções positivas que nos colocam de forma quase imediata numa disposição para a brincadeira.

Não é por acaso que o humor tem relação tão próxima com a criatividade, a sensação de relaxamento e, sobretudo, a conexão. Rir com alguém é uma das sensações mais inclusivas que existem para o ser humano.

O riso está tão presente em nossa existência que não há contexto em que ele não apareça como uma forma de observar e interpretar a realidade.

Para mim, um dos capítulos mais fascinantes em sua história são os relatos sobre humor dos judeus sobreviventes dos campos de concentração; até lá, no meio do horror e do desespero, as pessoas encontravam motivos para rir – o que ajudou várias delas a resistir, um dia de cada vez.

Rir é preciso mesmo. E não só porque podemos estudar o riso científica e filosoficamente, mas porque ele é fundamental para a sobrevivência.