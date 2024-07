Estudo revela quais são os aparelhos mais sujos da academia; veja os ‘campeões’

O estudo contou com inspeções detalhadas em duas academias da cidade, uma pública e outra particular, que tiveram os seus equipamentos de alta rotatividade de uso e toque analisados.

Ao todo, foram realizadas 120 avaliações, sendo 48 inspeções visuais, 48 testes de resíduos de proteína (sujeira) e 28 testes pelo método de fluorescência. Os resultados foram publicados no Journal of Human Environment and Health Promotion.