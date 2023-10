Evento com especialistas debate quatro tipos de cânceres femininos de maior incidência no Brasil

Marcia Abadi, diretora médica da MSD Brasil, participará do painel sobre câncer feminino Foto: Divulgação/Msd Brasil

De acordo com estimativas do Instituto Nacional de Câncer (Inca), quatro tipos de neoplasias estão entre as que mais atingem mulheres no Brasil, chegando a 103 mil casos anualmente. São eles: câncer de mama, de endométrio, de ovário e de colo do útero. A prevenção e o tratamento para cada um desses quadros clínicos serão temas do painel “A força e a jornada delas: uma conversa sobre câncer em mulheres”, que ocorrerá no dia 5, às 17h30, durante o Summit Saúde & Bem-Estar do Estadão. O encontro contará com participação de Marcia Abadi, diretora médica da MSD Brasil, e da oncologista Angélica Nogueira, e será transmitido ao vivo pelas redes sociais do Estadão. Para assistir, inscreva-se em https://summitsaude.estadao.com.br/.

“Diversos tipos de câncer são mais comuns ou específicos em mulheres e é fundamental discutirmos a prevenção e o diagnóstico precoce para salvarmos mais vidas. “O câncer de mama é o mais incidente no País, porém não é o único”, afirma Marcia Abadi. Para compreender a relevância desse debate, é crucial examinar os números alarmantes dessas doenças no Brasil. O câncer de mama, por exemplo, é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, com taxas de incidência aumentando rapidamente em países de baixo e médio desenvolvimento da América do Sul, África e Ásia. Segundo dados do Inca para o triênio de 2023 a 2025, estima-se cerca de 73 mil novos casos no País, correspondendo a um risco de 66,54 casos a cada 100 mil mulheres. O alto número está associado a envelhecimento da população, mudanças no comportamento e estilo de vida e ao subdiagnóstico, sendo a detecção precoce por meio de autoexame e mamografias regulares crucial para o sucesso do tratamento. “Como prevenção, é essencial o acompanhamento com um médico de confiança para a realização de exames preventivos, como o Papanicolau, além da vacinação contra o HPV e hábitos saudáveis, completa a diretora médica da MSD Brasil.

Prevenção inicial

Entre os cânceres ginecológicos que serão analisados no painel, o de colo do útero, ligado à infecção pelo vírus HPV, é um dos mais preocupantes por sua alta incidência. Embora a vacinação tenha contribuído para a prevenção, ainda são diagnosticados mais de 16 mil novos casos anualmente no Brasil. Para acelerar a redução dos casos, além de incentivar a realização de exame preventivo, do tipo Papanicolau, a Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu uma estratégia que visa, até 2030, vacinar até 90% das garotas de 15 anos de idade e testar até 70% das mulheres aos 35 e 45 anos. Atualmente, existem duas vacinas que contribuem com a proteção: a quadrivalente, disponível gratuitamente pelo Plano Nacional de Imunização para meninas de 9 a 14 anos de idade, e a nonavalente, que oferece proteção adicional contra nove tipos de HPV e é ofertada pela rede privada de saúde.

Doenças silenciosas

O câncer de endométrio, que afeta o revestimento do útero, e o câncer de ovário, conhecido como “assassino silencioso”, pois muitas vezes não apresenta sintomas perceptíveis em estágios iniciais, também serão debatidos ao longo do encontro. Juntos, afetam mais de 12 mil mulheres anualmente e têm em comum a dificuldade de diagnóstico, visto que não existem exames de rastreamento prévio. O painel promete ser uma oportunidade de adquirir conhecimento e sensibilização sobre essas doenças em mulheres, além de oferecer esperança no enfrentamento e fomentar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce.