Fake news pioram sofrimento mental em guerras e desastres - e inteligência artificial piora isso

As novas tecnologias digitais estão, cada vez mais, potencializando a disseminação de desinformação durante emergências humanitárias, agravando o sofrimento das populações atingidas por guerras, crises econômicas e desastres naturais e, até mesmo, a saúde mental dos profissionais que trabalham nessas situações. O alerta foi feito em artigo publicado na edição deste mês da revista The Lancet Global Health por Dilshad Jaff, especialista em saúde da Universidade da Carolina do Norte, nos EUA.

Acusações falsas de corrupção e tráfico de pessoas contra o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e a ONG Save the Children em situações de emergência humanitária especialmente graves, como a guerra na Ucrânia e a crise dos refugiados no Mediterrâneo, por exemplo, minaram a confiança do público e colocaram em risco a capacidade das organizações de responderem às crises.

Ucraniano e filhos, vindos de Mariupol, chegam à área de desabrigados em Zaporizhzhia Foto: Dimitir Dilkoff/AFP

Além disso, aumentaram o sofrimento das pessoas mais vulneráveis nas áreas atingidas e também dos próprios profissionais que atuam nessas emergências. Para piorar, sustenta o especialista, os efeitos a longo prazo nessas comunidades não foram ainda estudados.

A disseminação de informações falsas, sustenta o autor, impede comunidades em crise humanitária de terem acesso a serviços que poderiam salvar vidas. Um relatório recente da Organização Mundial de Saúde (OMS) sustenta que a divulgação de desinformação faz com que as organizações humanitárias levem mais tempo para começar a trabalhar em situações emergenciais e provocam danos à saúde mental dos envolvidos.

Segundo o artigo, é especialmente difícil para os profissionais das organizações humanitárias distinguirem informação real de outra falsa dado o grande fluxo de dados disseminado pelas mídias sociais. Jaff cita como exemplo que, no Iraque, em 2021, as plataformas eram acessadas por 25 milhões de cidadãos (em uma população de 45 milhões de pessoas). No ano seguinte, o número saltou para 28 milhões – o equivalente a 67% da população.

O autor cita estudos recentes que indicam que a disseminação de desinformação por vídeo (que é mais fácil de viralizar) vem aumentando rapidamente. Os vídeos, argumenta Jaff, podem facilmente se transformar em armas para incitar conflitos e prisões, a exemplo do que foi feito pelo grupo terrorista Estado Islâmico no Iraque e na Síria.

A disseminação da inteligência artificial tende a agravar o problema. Segundo Jaff, os sistemas de IA são capazes de disseminar desinformação convincente o suficiente para driblar sistemas de segurança e especialistas.

Por outro lado, argumenta, a detecção e a exclusão desses materiais é complexa. Os governos têm dificuldades para regular as redes e as próprias plataformas enfrentam problemas. Além disso, a orientação ética ou diretrizes sobre inteligência artificial em situações de crise humanitária ainda é escassa.