Falta de Ozempic em farmácias leva pacientes a utilizar outro remédio

No caso do Ozempic, as versões disponíveis no Brasil são: 0,25 mg, 0,5 mg e 1 mg. “A indicação principal é para o tratamento de diabetes. Como efeito secundário, ele pode ajudar a perder peso, mas a indicação é para o tratamento do diabetes”, enfatiza.

Rosenbaum diz que, enquanto outros medicamentos não chegavam ao país, o Ozempic foi a alternativa adotada por alguns médicos para tratar a obesidade e a “fama” do remédio fez com que ele começasse a ser comprado sem receita — o que não é recomendado.