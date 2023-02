Faz mal usar o biquíni o dia todo?

No Pergunte ao Especialista desta semana falamos sobre os perigos de usar roupas de banho molhadas. Se você também tiver alguma dúvida sobre saúde, psicologia, bem-estar, exercício físico ou nutrição, escreva para ana.lourenco@estadao.com ou envie uma DM para o nosso Instagram.

Os fungos e as bactérias adoram ambientes úmidos e abafados. Então não é que tenha uma contraindicação absoluta de ficar de biquíni o dia todo, mas se for ficar é bom que sejam peças secas.

Biquini molhado faz mal?

Do ponto de vista infeccioso, a maior preocupação é a candidíase. Doença, é importante lembrar, que pode dar em homens e mulheres. Afinal, o fungo cândida coloniza a nossa pele e a flora genital masculina e feminina. O resto tem a ver com cada um, como tendência de doenças e infecções. A lycra do biquíni ou o tecido de poliéster impede nossa pele de respirar, o que abre a porta para o crescimento de fungos e bactérias. As peças de algodão são ideais, pois o tecido absorve o calor e não fica úmido.

Depois de entrar no mar ou na piscina, passe uma água mais neutra, como água de ducha e fique um pouco no sol para secar. Se for passar muito tempo fora de casa, vale levar um biquíni ou sunga extra na bolsa, especialmente em casos em que a pessoa já tenha tendência a candidíase.

Também aconselho fazer a troca por peças secas se a pessoa for fazer uma caminhada ou uma trilha pela praia. Andar com peças molhadas não é o ideal, já que aumenta a possibilidade de assaduras na pele. E o suor deixa a região ainda mais quente. Se for para andar até a casa para o banho, claro, aí não tem problema.

Crianças que ficam muito tempo sentadas na areia podem ter infecções Foto: Unsplash/Pichara Bann

Para as crianças, que ficam muito tempo sentadas na areia, a complicação pode vir com outras infecções. Tirar o excesso de areia e deixá-las sentadas um pouco na canga pode ser interessante.

À noite, evite roupas muito apertadas, especialmente na região da virilha. virilha. Quanto mais a região puder respirar, melhor.

Respondido por Giovanna Sapienza, médica infectologista do Centro de Prevenção Meniá

*Inspirado na pergunta da leitora Bruna Assis, de Minas Gerais