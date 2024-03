FDA adia decisão sobre medicamento para Alzheimer; aprovação era esperada para este mês

White disse que, entre os médicos e pacientes, “há muito entusiasmo com esse conceito de que, uma vez atingido o alvo que se quer atingir, não é necessário submeter os pacientes a infusões e visitas adicionais”.

A outra característica incomum do estudo envolveu outra proteína, a tau, que forma emaranhados no cérebro após o acúmulo de amiloide. Níveis mais altos de tau estão mais associados a problemas de memória e raciocínio.

O estudo com donanemab dividiu os participantes em grupos com níveis altos de tau e níveis intermediários de tau. As pessoas com níveis intermediários de tau tiveram mais lentidão no declínio cognitivo, o que corrobora uma teoria muito difundida de que tratar os pacientes o mais cedo possível no processo da doença oferece uma chance maior de diminuir os sintomas.

Sims disse que a medição da tau era “informativa, mas não necessária para instituir a terapia para os pacientes, e tivemos efeitos de tratamento em todo o espectro da tau”. Ele disse que a FDA não indicou “as especificidades do que eles querem falar” envolvendo a tau, apenas que esse era um assunto que o comitê consultivo consideraria.

White disse: “Há algumas pessoas aqui na Lilly que vêm trabalhando nisso há 35 anos e, portanto, você pode imaginar que foi certamente uma decepção para elas não poderem levar isso aos pacientes agora”.