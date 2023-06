Febre maculosa: mais duas mortes são confirmadas em SP

A prefeitura de Campinas, no interior de São Paulo, confirmou nesta terça-feira, 13, que o empresário e piloto de automobilismo Douglas Costa, de 42 anos, e uma moradora de Hortolândia, de 28 anos, morreram por febre maculosa. A doença é mesma que vitimou a namorada do empresário, a dentista Mariana Giordano, no último dia 8 de junho. Os três estiveram na cidade e participaram de um mesmo evento no dia 27 de maio.

Douglas Costa foi internado no último dia 7, em um hospital de Jundiaí, onde morava, com um quadro de febre, dor de cabeça e manchas vermelhas pelo corpo. Os sintomas evoluíram de forma rápida, e o piloto morreu um dia depois da hospitalização, no dia 8.

Mariana Giordano, namorada de Douglas, apresentou os mesmos sintomas que o piloto no último dia 3 de junho, durante uma viagem para Monte Vende, em Minas Gerais. Ela foi internada em um hospital de São Paulo, e também morreu na última quinta-feira.

Douglas Costa morreu após apresentar febre, dores e manchas vermelhas no corpo Foto: Reprodução/Instagram douglas.costa125

Os três morreram no mesmo dia, em 8 de junho. A Fazenda Santa Margarida, no distrito Joaquim Egídio, local provável de infecção, está proibida de receber novos eventos.

Campinas está localizada em uma região considerada endêmica para a febre maculosa, doença causada por uma bactéria e transmitida por tipos de carrapatos que são encontrados em animais como capivaras e cavalos.

Jovem que frequentou a mesma fazenda está internada

A Prefeitura de Campinas também informou nesta terça-feira que uma jovem de 16 anos, que também esteve na Fazenda Santa Margarida no dia 27 de maio, se encontra internada em um hospital da rede particular de saúde da cidade, desde o último dia 9.

A administração não deu detalhes sobre o estado de saúde da paciente, e os sintomas podem indicar também um caso de dengue, meningite ou leptospirose. Mas, se confirmada a febre maculosa, poderá ser o quarto caso confirmado da doença adquirido na fazenda.

“O caso dela já havia sido notificado à Vigilância em Saúde como suspeita de febre maculosa, dengue, leptospirose ou meningite. No entanto, a família só referiu o evento da Fazenda Santa Margarida nesta terça-feira, 13 de junho, ao ver a repercussão na imprensa”, informou a prefeitura por meio de nota. O material coletado está em análise no Instituto Adolfo Lutz.

A prefeitura informou que emitiu alertas pela Rede do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) para outras Cievs nacional e estadual, uma vez que pessoas de outras cidades também estiveram no evento.