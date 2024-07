Fiocruz alerta para meningite transmitida por caramujo após RJ registrar morte

Após a morte de um paciente por meningite transmitida por caramujos no Estado do Rio de Janeiro, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) emitiu um alerta para possíveis novas ocorrências da doença. A instituição soou o alarme no final de junho, depois de análises laboratoriais identificarem a presença do verme causador da doença em um caramujo da região onde a morte foi registrada. Desde então, novos moluscos infectados já foram encontrados pela instituição.

Este é o primeiro caso registrado de meningite transmitida por caramujo no Estado do Rio de Janeiro desde 2014. No Brasil, casos semelhantes ocorrem desde 2006. A doença, chamada meningite eosinofílica, é caracterizada pela inflação das meninges, membranas que revestem o encéfalo, no cérebro, e a medula espinhal. A infecção nos seres humanos acontece quando as pessoas ingerem um caramujo infectado ou o muco liberado por ele, contendo as larvas do verme.

Caramujos do gênero Pomacea analisados no Laboratório de Malacologia do IOC/Fiocruz Foto: Josué Damacena/Divulgação Fiocruz

As análises começaram em maio, após solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu, município carioca onde ocorreu o caso. Junto a agentes da Vigilância Ambiental em Saúde (Suvam) da região, os pesquisadores da Fiocruz foram até a região realizar a coleta de caramujos em diferentes pontos do bairro em que a vítima contraiu a doença. Segundo relatos médicos, ela teria ingerido um caramujo de água doce cru.

Foram analisados 22 moluscos. Entre eles, um da espécie Pomacea maculata, popularmente conhecido como lolô ou Aruá, testou positivo para a presença do verme Angiostrongylus cantonensis, causador da doença.

A pesquisadora Silvana Thiengo, chefe do Laboratório de Malacologia do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), responsável pelo estudo, explica que a instituição realiza investigações contínuas e segue encontrando novos caramujos infectados em outros bairros de Nova Iguaçu.

Os pesquisadores do IOC coletaram também dados de animais como ratos, preás e gambás na região onde houve o caso para confirmar a infecção desses mamíferos. As análises estão em andamento.

Além do Rio, estudos realizados pelo Serviço de Referência para Esquistossomose-Malacologia da Fiocruz entre 2008 e 2021 detectaram o verme causador da doença em outros 13 estados brasileiros. São eles: Amazonas, Amapá, Pará, Tocantins, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina.

Para Silvana Thiengo, chefe do Laboratório de Malacologia do IOC/Fiocruz, o cenário destaca a importância de os serviços de saúde estarem alertas para o diagnóstico da doença, bem como a população estar atenta ao risco causado por esses animais. “É um alerta, mas sem alarmar. Uma informação. As pessoas precisam ter cuidado com o manuseio dos moluscos, tanto de água doce quanto terrestres, para evitar a infecção”, afirma.

Como acontece a transmissão?

Em seu ciclo de vida, o verme busca hospedeiros como roedores, que servem para desenvolvimento do parasita adulto. No organismo desses animais, como os ratos urbanos, eles se reproduzem e geram larvas (formas jovens do verme) que são eliminadas pelas fezes dos mamíferos. Essas larvas, por sua vez, acabam sendo ingeridas pelos caramujos. Dentro dos moluscos, os vermes adquirem a forma capaz de infectar animais vertebrados.

Por fim, nos humanos, a meningite eosinofílica se inicia com a ingestão acidental dos caramujos ou lesmas infectados, ou pelo contato com o muco desses moluscos, contendo a larva dos vermes. Uma vez que ele chega na corrente sanguínea, o parasita pode alcançar as meninges, onde morre e causa a inflamação.

A transmissão também pode acontecer ao comer alimentos, principalmente moluscos, caranguejos, rãs e camarões, que se alimentam dessas lesmas e caracóis ou, ainda, verduras, legumes e frutas mal-lavados, permitindo que paciente se infecte. Além do Aruá, a doença pode ser transmitida por diferentes espécies de caramujos, como o caramujo gigante africano, um animal mais comumente encontrado.

Sintomas

Alguns sintomas típicos de meningite, como a rigidez da nuca e a febre, são mais raras na doença transmitida por caramujos. O seu sintoma mais comum é a dor de cabeça forte e frequente. Além disso, os pacientes apresentam distúrbios visuais, enjoo, vômito e sensação de formigamento ou dormência.

Na maioria dos casos, a pessoa se cura espontaneamente. Mesmo assim, o acompanhamento médico é importante porque alguns indivíduos desenvolvem quadros graves, que podem levar à morte.

O tratamento busca reduzir a inflamação no sistema nervoso central e aliviar a dor, além de evitar complicações.

Cuidados